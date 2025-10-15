Führungswechsel im Fokus an FH OÖ und Uni Krems

Steyr/Krems. Die FH OÖ ernennt Oliver Schauer zum Vizedekan für Forschung und an der Uni Krems wird das neue Dekanat zelebriert.

Oliver Schauer übernimmt das Amt des Vizedekans für Forschung an der Fakultät für Wirtschaft und Management der FH Oberösterreich in Steyr. Der Professor für Transportlogistik und Mobilitätsleiter des Studiengangs Internationales Logistikmanagement folgt Wolfgang Schildorfer nach vier Jahren in dieser Funktion.

Die FH OÖ bezeichnet sich als forschungsstärkste Fachhochschule Österreichs; Schauer sieht laut einer Aussendung seine Aufgabe darin, Forschungsergebnisse verstärkt in die Lehre zu integrieren und mit Studierenden zukunftsweisendes Wissen zu teilen. Seine eigenen Forschungsschwerpunkte liegen in der Innovation des Handels und der Handelslogistik.

Erfahrung in der Privatwirtschaft

Schauer, der außerdem den Bachelorstudiengang Internationales Logistikmanagement leitet, studierte Rechtswissenschaften an der Johannes Kepler Universität Linz. Er schloss 1997 das Diplom und 2001 das Doktorat ab, zusätzlich absolvierte er 2005 ein postgraduales Executive Programm an der Limak Johannes Kepler University Business School mit MBA-Abschluss. Seit 2012 ist er Professor an der FH OÖ mit Schwerpunkten in Transportlogistik, Handelslogistik und Transportrecht. Vor seiner Tätigkeit an der FH sammelte Schauer Erfahrung in der Geschäftsleitung österreichischer Logistikunternehmen.

Am Campus Steyr arbeiten rund 120 wissenschaftliche Mitarbeitende und Professoren in 6 Forschungsgruppen. Die Schwerpunkte dort umfassen Logistik und Produktion, Digital Business und Marketing, Controlling, Global Business sowie Agrarinnovationen. Die Forschungsgruppen arbeiten mit Wirtschaftspartnern und internationalen Netzwerken zusammen. Neben dem Campus Steyr hat die FH 3 weitere Standorte mit unterschiedlichen Schwerpunkten: Informatik, Kommunikation und Medien in Hagenberg, Medizintechnik und Angewandte Sozialwissenschaften in Linz sowie Technik und Angewandte Naturwissenschaften in Wels. Das Angebot der FH umfasst 75 Bachelor- und Masterstudiengänge.

Neue Rektorin der Uni Krems

Auch die Führungsebene der Universität für Weiterbildung Krems stand zuletzt im Fokus: Anfang Oktober wurde das 30-jährige Bestehen der Uni mit einem Festakt gefeiert, dabei wurde auch das neue Rektorat unter der Leitung von Rektorin Viktoria Weber ins Amt eingeführt. Weber beschreibt in einer Aussendung die Universität als „Brücke und Avantgarde zugleich“, die Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenführe und wissenschaftliche Weiterbildung mit gesellschaftlicher Transformation verbinde. Die neue Rektorin betonte die Bedeutung des lebensbegleitenden Lernens als Antwort auf dynamische Veränderungen.

Das neue Rektorat wird ergänzt durch die Vizerektor Stefan Oppl für Lehre und Studierende sowie Daniel Varro für Finanzen und Nachhaltige Entwicklung. Die Forschung dieser Universität konzentriert sich auf 6 Schwerpunkte von Bildungstechnologien über präventive Medizin bis zu kulturellem Erbe.