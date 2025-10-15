Gemeinnütziger IT-Refurbisher AfB Social & Green IT ausgezeichnet

Auszeichnung. AfB Social & Green IT erhält den Close the Circle Award 2025 in Österreich. Das gemeinnützige IT-Unternehmen wurde als Pionier der Kreislaufwirtschaft ausgezeichnet.

Das europaweit tätige Unternehmen AfB Social & Green IT wurde in Österreich mit dem Close the Circle Award 2025 ausgezeichnet. Bei den Close the Circle V Awards im Palais Eschenbach in Wien nahm Gernot Hochfellner, Geschäftsführer für Österreich, den Preis in der Kategorie „Circle Closer“ entgegen.

Der Award würdigt Unternehmen, die Kreislaufwirtschaft vorantreiben. Verliehen wird der Preis von Ghezzo: Wissen rockt! und der Anwaltskanzlei Schiefer. Ebenfalls ausgezeichnet wurde das Unternehmen Compuritas. Übrigens gab es auch im Umfeld von IT-Refurbisher refurbed einen Preis: Der „CTC Award“ ging an ein für refurbed entwickeltes, neues Modell von Fraunhofer zur Kreislaufwirtschaft.

21 Standorte in Europa

AfB Social & Green IT ist laut eigenen Angaben Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen. An 21 Standorten in Österreich, Deutschland, Frankreich, der Schweiz und der Slowakei beschäftigt AfB rund 700 Mitarbeitende, davon 49 % mit Behinderung.

Das Geschäftsmodell des IT-Refurbishers basiert auf langfristigen Partnerschaften mit rund 1.800 Unternehmen, Banken, Versicherungen und öffentlichen Einrichtungen. Seit 2010 übernimmt AfB auch in Österreich nicht mehr benötigte IT- und Mobilgeräte, löscht die enthaltenen Daten, rüstet die Geräte auf, installiert neue Software und verkauft sie mit mindestens 12 Monaten Garantie hauptsächlich an Privatpersonen, gemeinnützige Organisationen und Schulen.

Der Verkauf erfolgt über den Online-Shop, in der Rosentalerstraße 143 in Klagenfurt, in der Jochen-Rindt-Straße 1 in Wien sowie über weitere Vertriebskanäle.

Preis auch für Refurbed

