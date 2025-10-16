 Open menu
Bildung & Uni, Steuer

28. Gemeinschaftsseminar der ASW startet am 27. November

©ejn

Steuerberater. Beim alljährlichen Gemeinschaftsseminar der Steuerberater geht es um grenzüberschreitende Entsendung, die USt und mehr.

Das alljährliche Gemeinschaftsseminar steht vor der Tür, so die Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüer:innen in einer Ankündigung. Die Veranstaltung findet konkret von 27. bis 28. November 2025 in Salzburg statt. Wie immer geht es um die aktuellen Trends bei der Besteuerung (unternehmerischer) Aktivitäten über die Grenzen.

Die Themen

Die Fortbildungsveranstaltung kann auch tageweise gebucht werden. Insgesamt 15 Referentinnen und Referenten sind vor Ort. Nach der Begrüßung durch Markus Schaller, Präsident der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen Salzburg, sowie Prof. Hartmut Schwab, Präsident der Steuerberaterkammer München, stehen laut den Angaben folgende Themenblöcke auf dem Programm.

  • Grenzüberschreitende Entsendung mit steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Aspekten
  • Aktuelle Entwicklungen zur Umsatzsteuer
  • Aktuelle steuerliche Entwicklungen in Deutschland und Österreich
  • KI-Battle & e-Rechnung in der Praxis
  • Aktuelle Praxisfälle zur Geldwäsche
  • Revision des DBA-Deutschland Österreich 2024

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. LexCon 2025: Lexis+ AI wird zum Universal-Werkzeug ausgebaut
  2. Freshfields hilft beim IPO von Ottobock an der Börse Frankfurt
  3. Neuer Standort und neue Diskussionsreihe bei Kanzlei LeitnerLeitner
  4. So soll das nächste Oktoberfest weniger stressig werden

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Kleinwasserkraft ernennt einen neuen Präsidenten: Hannes Taubinger

Gemeinnütziger IT-Refurbisher AfB Social & Green IT ausgezeichnet

Vivienne Nieuwenhuizen neue Geschäftsführerin des DMVÖ

Preisgeröntes ESG-Rechenmodell: CTC-Gold für Fraunhofer und refurbed

Wiener Family Office Investment Forum findet ab 5.11. statt

Neu in Finanz:

RBI macht Kamila Makhmudová zur neuen Finanzvorständin

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen

Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte

Steiermärkische: Christian Sajowitz leitet Private Banking Wien

Donau Versicherung: Prokura für Bereichsleiter Erhard Forstner

Neu in Recht:

Karriere Talk von Mentory Club und DLA Piper: Als Juristin Chefin werden

Kaffee-Takeover: Cropster übernimmt Firescope mit Schönherr

Freshfields: Farid Sigari-Majd löst Konrad Gröller in Wien ab

LexCon 2025: Lexis+ AI wird zum Universal-Werkzeug ausgebaut

CA Immo vermietet Kölner Büros an Kanzlei RSG

Neu in Steuer:

28. Gemeinschaftsseminar der ASW startet am 27. November

SteuerExpress: Freier Dienstnehmer ohne Pflichtversicherung, Sanierung als Sonderausgabe, die Differenzbesteuerung und mehr

Neuer Standort und neue Diskussionsreihe bei Kanzlei LeitnerLeitner

ASW gibt ein „Verfahrensrecht Update“ für Steuerprofis am 20. Oktober

SteuerExpress: Grobes Verschulden wegen mangelhaftem Kontrollsystem, Wette auf die Schneehöhe und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Holz- und Papierabfälle sollen erdölbasierte Kunststoffe ersetzen

Führungswechsel im Fokus an FH OÖ und Uni Krems

Tim Woolmer erhält Porsche-Preis 2025 für revolutionären E-Motor

Mega Bildungsstiftung vergibt 1 Million Euro: Die Gewinner 2025

Uni Wien: Oskar-Morgenstern-Medaille für Phanish Puranam

Neu in Personalia:

Kleinwasserkraft ernennt einen neuen Präsidenten: Hannes Taubinger

RBI macht Kamila Makhmudová zur neuen Finanzvorständin

Freshfields: Farid Sigari-Majd löst Konrad Gröller in Wien ab

Führungswechsel im Fokus an FH OÖ und Uni Krems

Vivienne Nieuwenhuizen neue Geschäftsführerin des DMVÖ

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

LexCon 2025: Lexis+ AI wird zum Universal-Werkzeug ausgebaut

KI und Ethik bei Binder Grösswang: Eine Frage ist am wichtigsten

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen

SteuerExpress: Freier Dienstnehmer ohne Pflichtversicherung, Sanierung als Sonderausgabe, die Differenzbesteuerung und mehr

Wen der VKI ins Visier nimmt: Von Airlines bis Streamingdiensten