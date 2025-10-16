28. Gemeinschaftsseminar der ASW startet am 27. November

Steuerberater. Beim alljährlichen Gemeinschaftsseminar der Steuerberater geht es um grenzüberschreitende Entsendung, die USt und mehr.

Das alljährliche Gemeinschaftsseminar steht vor der Tür, so die Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüer:innen in einer Ankündigung. Die Veranstaltung findet konkret von 27. bis 28. November 2025 in Salzburg statt. Wie immer geht es um die aktuellen Trends bei der Besteuerung (unternehmerischer) Aktivitäten über die Grenzen.

Die Themen

Die Fortbildungsveranstaltung kann auch tageweise gebucht werden. Insgesamt 15 Referentinnen und Referenten sind vor Ort. Nach der Begrüßung durch Markus Schaller, Präsident der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen Salzburg, sowie Prof. Hartmut Schwab, Präsident der Steuerberaterkammer München, stehen laut den Angaben folgende Themenblöcke auf dem Programm.

Grenzüberschreitende Entsendung mit steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Aspekten

Aktuelle Entwicklungen zur Umsatzsteuer

Aktuelle steuerliche Entwicklungen in Deutschland und Österreich

KI-Battle & e-Rechnung in der Praxis

Aktuelle Praxisfälle zur Geldwäsche

Revision des DBA-Deutschland Österreich 2024