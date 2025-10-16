 Open menu
Karriere Talk von Mentory Club und DLA Piper: Als Juristin Chefin werden

Veronika Appl, Sabine Fehringer, Maria Doralt, Birgit Kraml, Maria Rauch-Kallat ©DLA Piper

Wien. DLA Piper und der Mentory Club veranstalteten einen Karriere Talk über Karrierewege und Erfolgsstrategien für weibliche Rechtsprofis.

Der Mentory Club veranstaltete gemeinsam mit DLA Piper einen exklusiven Karriere-Talk im DLA Piper Oktogon in Wien, heißt es in einer Aussendung.

Im Fokus der Veranstaltung stand demnach der Austausch mit erfolgreichen Juristinnen der internationalen Wirtschaftskanzlei über ihre Karrierewege, persönliche Erfolgsstrategien, Führungsverantwortung und die Rolle von Frauen in der Rechtsbranche. Die Mentory Club Mitglieder sowie DLA Piper Mandantinnen nutzten den Clubabend zum Dialog und Netzwerken mit den DLA Piper Rechtsanwältinnen und Partnerinnen.

2007 von Maria Rauch-Kallat gegründet

Der Mentory Club positioniert sich als Club für karriereorientierte Frauen sowie für Frauen, die es bereits ganz nach oben geschafft haben: Gegründet 2007 von der ehemaligen Bundesministerin Maria Rauch-Kallat, verfolge er das Ziel, Karriere-Frauen aus verschiedensten Berufsgruppen zu vernetzen und zu fördern und sie beim beruflichen Einstieg, Wiedereinstieg und Aufstieg zu unterstützen. Damit soll die Basis für den beruflichen Erfolg von Frauen gelegt werden.

Mit Veranstaltungen wie dieser schaffe der Club eine Plattform für gegenseitige Inspiration und konkrete Impulse für die persönliche Weiterentwicklung.

Die Themen

Im Zentrum des Abends stand das Gespräch von Maria Rauch-Kallat mit den DLA Piper Partnerinnen Maria Doralt, Sabine Fehringer, Birgit Kraml und DLA Piper Rechtsanwältin Veronika Appl. Dabei wurde offen über den eigenen Karriereweg und beruflichen Aufstieg sowie persönliche Herausforderungen gesprochen, heißt es dazu: Thema war auch, wie sich die Rechtsbranche in Richtung mehr Diversität und Chancengleichheit entwickelt habe.

Die DLA Piper Partnerinnen Elisabeth Stichmann und Ekaterina Larens sowie Rechtsanwältin Magdalena Krasser nahmen ebenfalls aktiv am Austausch teil. „Große Anwaltskanzleien galten lange als Organisationen mit männlich geprägten Führungsstrukturen – mit knapp 50 Prozent weiblichen Equity-Partnern zeigen wir, dass es auch anders geht“, so Gastgeberin Maria Doralt, Partnerin bei DLA Piper in Österreich.

„Rechtsbranche bietet spannende Karrierechancen für Frauen“

„Wir haben uns sehr über die Kooperation mit DLA Piper gefreut. Gerade die Rechtsbranche bietet spannende Karrierechancen für Frauen, die dank starker Netzwerke sichtbarer und zugänglicher gemacht werden“, sagte Maria Rauch-Kallat, Präsidentin des Mentory Clubs.

Neben dem Panel-Talk hatten die Mitglieder des Mentory Clubs sowie DLA Piper Mandantinnen auch Gelegenheit für persönlichen Austausch und Networking.

