M&A, Recht

Geld für Continuation-Vehikel der Speedinvest: Baker McKenzie berät

©ejn

Wien. Kanzlei Baker McKenzie berät Ion Pacific bei der Investition von 30 Mio. Euro in ein Continuation-Vehikel von Speedinvest.

Die Büros Los Angeles und Wien sowie weitere Standorte der Wirtschaftskanzlei Baker McKenzie haben Ion Pacific bei der Investition von 30 Millionen Euro in ein von Speedinvest verwaltetes Continuation-Vehikel beraten, so eine Aussendung.

Early Stage und was danach kommt

Speedinvest ist eine europäische Venture-Capital-Gesellschaft im Early-Stage-Bereich. Die aktuelle Transaktion ermögliche bestehenden Limited Partners eine Liquiditätsrealisierung, während zugleich eine fortgesetzte Beteiligung an acht ausgewählten, besonders leistungsstarken Technologieunternehmen erhalten bleibe. Diese acht seien aufgrund ihrer soliden Fundamentaldaten, namhaften Investorenbasis und kurzfristigen Wachstumsperspektiven ausgewählt worden.

Ion Pacific zähle zu den weltweit führenden Akteuren im Bereich strukturierter Sekundärtransaktionen im Technologiesektor auf Venture-Capital-Ebene.

Das Beratungsteam

Im Team von Baker McKenzie für Ion Pacific waren die Partner Perrie Weiner (Securities, Los Angeles), Jennifer Broder (M&A/Private Equity, Los Angeles), Nikole Zoumberakis (Investment Funds, Los Angeles), Claudia Fochtmann-Tischler (Corporate/M&A, Wien), Catherine Martougin (Regulatory/Banking & Finance, Luxemburg), Robert Wippel (Regulatory/Banking & Finance, Wien), Matthew Schonholz (Tax, Los Angeles) und Diogo Duarte de Oliveira (Tax, Luxemburg).

Auch die Counsel Edmund Schuster (Corporate/M&A, Wien), Philipp Stanek (Corporate, Wien) und Chiara Bardini (Tax, Luxemburg) waren dabei, sowie die Associates Balint Ozsvar (Regulatory/Banking & Finance, Wien), Sophie Schuberg (Corporate, Wien) und Ladislav Bulajcsik (Corporate, Wien).

