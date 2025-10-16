Kaffee-Takeover: Cropster übernimmt Firescope mit Schönherr

Österreich/Südkorea. Das Innsbrucker IT-Scale-up Cropster bedient die weltweite Kaffeeindustrie. Nun kauft es Firescope, einen Entwickler von Röstsoftware aus Südkorea. Bei dem Kaffee-Deal berät Schönherr.

Schönherr hat laut Aussendung das österreichische Scale-up Cropster, einen weltweiten Anbieter von Softwarelösungen für die Kaffeeindustrie, bei der Übernahme von Firescope beraten. Firescope ist ein südkoreanischer Entwickler von Röstsoftware.

Schönherr beriet federführend zu den rechtlichen Aspekten der Transaktion. Es handele sich dabei um die erste Akquisition von Cropster seit dem Einstieg des Wachstumsinvestors Verdane, der – ebenfalls von Schönherr unterstützt – 2024 Mehrheitseigentümer des Unternehmens wurde.

Schönherr-Partner Thomas Kulnigg leitete das Beratungsteam der Kanzlei gemeinsam mit Rechtsanwalt Niklas Kerschbaumer. Im Team war auch Rechtsanwaltsanwärter Daniel Gritsch. Kulnigg: „Die Übernahme von Firescope und die damit verbundene Präsenz in Asien stärken Cropsters Position als führender Softwareanbieter für die globale Kaffeeindustrie weiter.“

Kim & Chang fungierte als lokaler Berater von Cropster in Südkorea und Everstride (Bernhard Trösch und Xavier Panchard) beriet Cropster zu finanziellen M&A-Aspekten.

Die Kaffee-Vision

Cropster wurde 2008 in Innsbruck gegründet und bietet laut den Angaben digitale Tools für alle Stufen der Kaffee-Wertschöpfungskette – von Produzent:innen und Röstereien bis hin zu Cafés (Slogan auf der Website: „Software for better Coffee“). Das Unternehmen liefere Echtzeitdaten und Optimierungsanalysen an Tausende von Kund:innen in über 100 Ländern, darunter Starbucks und Whole Foods. Auf seinem Wachstumskurs plane das Scale-up weitere Übernahmen, um seine „crop-to-cup“-Vision – die vollständige Digitalisierung der Lieferkette und weltweite Verfügbarkeit seiner Lösungen für kleine Röstereien – zu verwirklichen, wie es heißt.

Mit der Übernahme von Firescope gewinne Cropster eine starke Position im Segment der unabhängigen Röstereien, in dem sich Firescope als führender Anbieter für über 3.000 kleine Röstereien in Südkorea, Japan und weiteren asiatischen Märkten etabliert hat.