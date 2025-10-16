RBI macht Kamila Makhmudová zur neuen Finanzvorständin

Banken & Management. Kamila Makhmudová wird bei der Raiffeisen Bank International (RBI) als neue CFO in den Vorstand berufen. Sie ist seit zwei Jahrzehnten an Bord.

Der Aufsichtsrat der Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat Kamila Makhmudová als CFO mit 1. Jänner 2026 in den RBI-Vorstand bestellt. Damit werde die CFO-Funktion wieder ein eigenes Vorstandsresort bilden, so eine Aussendung.

Die Größe des RBI-Vorstands werde durch die Neubestellung nicht verändert:

Die Steuerung des Geschäftsbereichs Retail wird nach dem Auslaufen des Vorstandsmandats von Andrii Stepanenko durch CEO Johann Strobl erfolgen.

Das derzeit interimistisch von Marie-Valerie Brunner geleitete Vorstandsressort CIB Products & Solutions werde – vorbehaltlich der Genehmigung der Aufsichtsbehörden – von Rainer Schnabl übernommen, der seit 2022 CEO der Raiffeisen Bank in Bosnien und Herzegowina ist.

Die Laufbahn

Kamila Makhmudová verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bankwesen. Sie begann ihre Karriere innerhalb der RBI laut den Angaben 2007 im Bereich M&A, wo sie zahlreiche Akquisitionsprojekte betreute, bevor sie 2019 die Leitung von „Corporate Development and Strategic Steering“ übernahm.

Im Dezember 2021 wurde sie als CFO in den Vorstand der Raiffeisenbank in Tschechien bestellt. Ihre Bestellung in den RBI-Vorstand bedarf noch der Genehmigung der Aufsichtsbehörden. Der Vorstand der RBI wird sich somit zukünftig wie folgt zusammensetzen:

Johann Strobl (CEO & Retail)

Marie-Valerie Brunner (CIB Customer Coverage)

Andreas Gschwenter (COO/CIO)

Kamila Makhmudová (CFO)

Hannes Mösenbacher (CRO)

Rainer Schnabl (CIB Products & Solutions)