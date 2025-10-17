 Open menu
Kanzlei Saxinger ernennt Michael Kienzl zum Equity Partner

Michael Kienzl ©Saxinger

Linz/Wien. Kanzlei Saxinger ernennt Michael Kienzl zum Equity Partner. Seine Themen sind Corporate / M&A sowie Banking / Finance.

Michael Kienzl kam vor zwei Jahren als Lateral Hire an Bord und ist seither am Wiener Standort tätig, so eine Aussendung von Wirtschaftskanzlei Saxinger (ehemals SCWP Schindhelm) mit HQ in Linz. Seine Aufnahme in die Eigentümerstruktur markiere einen weiteren strategischen Schritt in der Partnerschaftsentwicklung sowie im Wachstum der fachlichen Kernbereiche.

Konkret ist Kienzl bei Saxinger laut den Angaben seit seinem Eintritt im Oktober 2023 maßgeblich in den Bereichen Corporate / M&A sowie Banking / Finance tätig, mit einem Schwerpunkt in der Beratung von Banken im Restrukturierungs- und Sanierungsbereich.

Bevor er zu Saxinger wechselte, war er von 2019 bis 2023 im M&A-Team einer führenden österreichischen Rechtsanwaltskanzlei mit Büros in Mittel-, Ost- und Südosteuropa aktiv (Wolf Theiss, Anm.d.Red.). Der neue Partner verfüge zudem über Erfahrungen in der Finanzbranche, insbesondere im Investment Banking, in Produktentwicklung und Handel, u.a. als Director einer luxemburgischen SICAV-Fondsstruktur.

Die Eigentumsstruktur wird umgebaut

Im Zuge der Erweiterung der Eigentümerstruktur hatte Saxinger im Oktober 2023 die Verdoppelung der Anzahl der Equity Partner von sechs auf zwölf beschlossen, um Wachstum, Kontinuität und eine nachhaltige Partizipation zu sichern, wie es heißt. Michael Kienzl ist demnach der erste Partner, der seit dieser Erweiterung in die Equity-Ebene aufgenommen wurde.

„Mit der erneuten Erhöhung der Anzahl unserer Equity Partner haben wir bewusst in Zukunftsfähigkeit und personelle Nachhaltigkeit investiert. Die Aufnahme von Michael Kienzl in den Kreis der Equity Partner setzt dieses Signal fort und würdigt seine herausragende Leistung und sein Commitment zu Saxinger“, so Managing Partner Immanuel Gerstner.

