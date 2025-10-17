 Open menu
Bildung & Uni, Business, Recht, Steuer, Tools, Werbung

Machen Sie sich fit für die Anforderungen rund um Steuern und KI!

©ASW

Informieren Sie sich beim

Smart Tax Summit 2025

der ASW.

In Kooperation mit und am Standort der Hochschule Campus Wien veranstaltet die ASW (Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen) am 10. + 11. Dezember 2025 ein Symposium zu den Themen Steuern, KI und Zukunftskompetenzen.

Unter anderem erfahren Sie aus erster Hand alles Wichtige rund um den AI-Act und rechtliche Stolperfallen für WT-Kanzleien. Aus dem PACC des BMF kommen Experten-Infos zu aktuellen Projekten und Real-Time-Case Studies.

Holen Sie sich technische, rechtliche und theoretische Updates – speziell aufbereitet für für StB und WP – und machen sie sich in Workshops mit der direkten Anwendbarkeit vertraut.

Nähere Infos unter

Smart Tax Summit 2025 Steuern, KI und Zukunftskompetenzen – die Zukunft der StB und WP im Praxis-Check

(Werbung)

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Rezession und KI bremsen Job-Angebote für Berufseinsteiger
  2. 28. Gemeinschaftsseminar der ASW startet am 27. November
  3. LexCon 2025: Lexis+ AI wird zum Universal-Werkzeug ausgebaut
  4. KI und Ethik bei Binder Grösswang: Eine Frage ist am wichtigsten

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Rezession und KI bremsen Job-Angebote für Berufseinsteiger

Machen Sie sich fit für die Anforderungen rund um Steuern und KI!

Kleinwasserkraft ernennt einen neuen Präsidenten: Hannes Taubinger

Gemeinnütziger IT-Refurbisher AfB Social & Green IT ausgezeichnet

Vivienne Nieuwenhuizen neue Geschäftsführerin des DMVÖ

Neu in Finanz:

RBI macht Kamila Makhmudová zur neuen Finanzvorständin

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen

Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte

Steiermärkische: Christian Sajowitz leitet Private Banking Wien

Donau Versicherung: Prokura für Bereichsleiter Erhard Forstner

Neu in Recht:

Karriere Talk von Mentory Club und DLA Piper: Als Juristin Chefin werden

Kaffee-Takeover: Cropster übernimmt Firescope mit Schönherr

Freshfields: Farid Sigari-Majd löst Konrad Gröller in Wien ab

LexCon 2025: Lexis+ AI wird zum Universal-Werkzeug ausgebaut

CA Immo vermietet Kölner Büros an Kanzlei RSG

Neu in Steuer:

28. Gemeinschaftsseminar der ASW startet am 27. November

SteuerExpress: Freier Dienstnehmer ohne Pflichtversicherung, Sanierung als Sonderausgabe, die Differenzbesteuerung und mehr

Neuer Standort und neue Diskussionsreihe bei Kanzlei LeitnerLeitner

ASW gibt ein „Verfahrensrecht Update“ für Steuerprofis am 20. Oktober

SteuerExpress: Grobes Verschulden wegen mangelhaftem Kontrollsystem, Wette auf die Schneehöhe und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Holz- und Papierabfälle sollen erdölbasierte Kunststoffe ersetzen

Führungswechsel im Fokus an FH OÖ und Uni Krems

Tim Woolmer erhält Porsche-Preis 2025 für revolutionären E-Motor

Mega Bildungsstiftung vergibt 1 Million Euro: Die Gewinner 2025

Uni Wien: Oskar-Morgenstern-Medaille für Phanish Puranam

Neu in Personalia:

Kleinwasserkraft ernennt einen neuen Präsidenten: Hannes Taubinger

RBI macht Kamila Makhmudová zur neuen Finanzvorständin

Freshfields: Farid Sigari-Majd löst Konrad Gröller in Wien ab

Führungswechsel im Fokus an FH OÖ und Uni Krems

Vivienne Nieuwenhuizen neue Geschäftsführerin des DMVÖ

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Rezession und KI bremsen Job-Angebote für Berufseinsteiger

Machen Sie sich fit für die Anforderungen rund um Steuern und KI!

LexCon 2025: Lexis+ AI wird zum Universal-Werkzeug ausgebaut

KI und Ethik bei Binder Grösswang: Eine Frage ist am wichtigsten

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen