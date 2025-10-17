Machen Sie sich fit für die Anforderungen rund um Steuern und KI!

Informieren Sie sich beim
Smart Tax Summit 2025
der ASW.
In Kooperation mit und am Standort der Hochschule Campus Wien veranstaltet die ASW (Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen) am 10. + 11. Dezember 2025 ein Symposium zu den Themen Steuern, KI und Zukunftskompetenzen.
Unter anderem erfahren Sie aus erster Hand alles Wichtige rund um den AI-Act und rechtliche Stolperfallen für WT-Kanzleien. Aus dem PACC des BMF kommen Experten-Infos zu aktuellen Projekten und Real-Time-Case Studies.
Holen Sie sich technische, rechtliche und theoretische Updates – speziell aufbereitet für für StB und WP – und machen sie sich in Workshops mit der direkten Anwendbarkeit vertraut.
