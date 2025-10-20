 Open menu
Bildung & Uni, Recht, Steuer

Ein Update für das italienische Steuerrecht in der 4. Auflage

Italienisches Steuerrecht ©Facultas

Fachbücher. „Italienisches Steuerrecht“ ist in der aktualisierten 4. Auflage erschienen. Die umfassende Reform durch Gesetz 111/2023 ist enthalten.

„Italienisches Steuerrecht: Allgemeiner Teil“ enthält den gesamten allgemeinen Teil des italienischen Steuerrechts und ist jetzt bei Facultas/Dike/Boorberg erschienen. Auf knapp 300 Seiten wird darin der gesamte „Allgemeinen Teil“ des italienischen Steuerrechts behandelt, so Fachverlag Facultas.

Betrachtet werden demnach u.a. die verfassungsrechtlichen Prinzipien der Besteuerung in Italien, die Erklärungspflichten der Steuerpflichtigen, die Buchhaltungspflichten, die steuerlichen Kontrollen, weiters Steuereinhebung, Verwaltungsstrafen, Steuerstrafrecht und der Steuerprozess. Zielgruppen sind Lehrende und Lernende im Universitätsunterricht, die rechtsvergleichende Forschung und die Steuerrechtspraxis.

Die Neuerungen

Mit Gesetz 111/2023 wurde in Italien eine umfassende Steuerrechtsreform eingeleitet, mit dem Ziel das Steuersystem zu vereinfachen, die Steuerregeln zu deregulieren und die Einhaltung der Steuervorschriften zu fördern. Die Ergebnisse dieser Reform wurden in der vorliegenden 4. Auflage umfassend eingearbeitet, so der Verlag.

Der Autor

Prof. Dr. Peter Hilpold lehrt Völkerrecht, Europarecht, Vergleichendes Öffentliches Recht und italienisches Steuerrecht an der Universität Innsbruck.

