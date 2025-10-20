Elisabeth Plese ist neue Anwältin im Arbeitsrechtsteam von KWR

Wien. Elisabeth Plese (31) ist jetzt Rechtsanwältin im Arbeitsrechtsteam von Kanzlei KWR. Sie ist seit 2021 an Bord.

Plese ist seit 2021 Teil des Arbeitsrechtsteams von Wirtschaftskanzlei KWR, das von Partnerin Anna Mertinz geleitet wird. Zu ihren Spezialisierungen zählt laut den Angaben die Vertragsgestaltung, weiters grenzüberschreitende Mitarbeitendeneinsätze, Prozessführung, Entgelttransparenz, Anti-Diskriminierung und interne Untersuchungen.

Gleichbehandlungs- und Transparenz-Regeln

Ein besonderer Schwerpunkt liege auf der Umsetzung gesetzlicher Gleichbehandlungs- und Transparenzvorgaben in der betrieblichen Praxis, einschließlich der Entwicklung von Richtlinien, Abhalten von Vorträgen und Schulungen sowie Schulungskonzepten.

Es sei dezidiertes Ziel der Kanzlei, „unseren Juristinnen und Juristen die besten Möglichkeiten zu bieten, ihre Tätigkeit als Rechtsanwalt/Rechtsanwältin bei uns fortsetzen und bis in die Partnerebene aufsteigen zu können“, so KWR-Partner und Kanzleisprecher Clemens Berlakovits.