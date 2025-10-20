 Open menu
Business, Recht

Geräte-Retter statt Reparaturbonus: Aus für Handy und E-Bike

©ejn

Neustart. Die „Geräte-Retter-Prämie“ löst ab Dezember den alten Reparaturbonus ab. Handy und E-Bikes fallen raus, ebenso Luxusgüter.

Mit der „Geräte-Retter-Prämie“ wird im Dezember ein neuer Anreiz zur Reparatur von Elektro- und Elektronikgeräten geschaffen, so das Umweltministerium. Der abgeschaffte Reparaturbonus soll damit ersetzt werden: Konsumentinnen und Konsumenten können Haushaltsgeräte kostengünstig reparieren lassen, das schont den Materialverbrauch und die Umwelt, lautet die Idee.

Der alte Reparaturbonus lief im Mai 2025 aus, da die Mittel ausgeschöpft waren, wie es seinerzeit hieß. Man wollte die sich so ergebende Auszeit nützen, um das Instrument sozusagen griffiger zu machen. Es waren allerdings auch etliche Fälle bekanntgeworden, in denen das Förderinstrument durch Anbieter systematisch missbraucht worden war.

Die neuen Regeln

Um die Prämie „langfristig und ohne Unterbrechungen anbieten zu können“, wie es in der Mitteilung des Ministeriums heißt, wurden nun nach dem Auslaufen des Reparaturbonus neue Kriterien erarbeitet und die Gerätekategorien gezielt auf den Haushalt ausgerichtet:

  • Einige Kategorien wie Fahrräder inklusive E-Bikes und Handys sind nicht mehr Teil der Förderaktion.
  • Auch nicht mehr gefördert werden Luxus- und Wellnessgeräte wie Fußsprudelbäder und Massagesessel oder auch Unterhaltungsgeräte wie Karaokeanlagen.

Umweltminister Norbert Totschnig: „Wir machen damit nachhaltiges Handeln attraktiver und ermöglichen, dass Geräte, die sonst im Müll landen würden, wieder repariert und weiterverwendet werden.“

Der alte Reparaturbonus wird auf einen Haushaltsbonus reduziert, soviel ist laut den Angaben fix. Weitere Details zu den Rahmenbedingungen und Förderhöhen werden in den kommenden Wochen beschlossen, heißt es.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Mega Bildungsstiftung vergibt 1 Million Euro: Die Gewinner 2025
  2. Preisgeröntes ESG-Rechenmodell: CTC-Gold für Fraunhofer und refurbed
  3. 28 von 33 ATX-Unternehmen erstellen freiwillig Nachhaltigkeitsberichte
  4. Neue Geschäftsführerin für Hotel- und Tourismusbank OeHT

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Rezession und KI bremsen Job-Angebote für Berufseinsteiger

Machen Sie sich fit für die Anforderungen rund um Steuern und KI!

Kleinwasserkraft ernennt einen neuen Präsidenten: Hannes Taubinger

Gemeinnütziger IT-Refurbisher AfB Social & Green IT ausgezeichnet

Vivienne Nieuwenhuizen neue Geschäftsführerin des DMVÖ

Neu in Finanz:

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

RBI macht Kamila Makhmudová zur neuen Finanzvorständin

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen

Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte

Steiermärkische: Christian Sajowitz leitet Private Banking Wien

Neu in Recht:

Geräte-Retter statt Reparaturbonus: Aus für Handy und E-Bike

Kanzlei Saxinger ernennt Michael Kienzl zum Equity Partner

Das „Große ABGB“ in der komplett neu bearbeiteten 38. Auflage

Karriere Talk von Mentory Club und DLA Piper: Als Juristin Chefin werden

Kaffee-Takeover: Cropster übernimmt Firescope mit Schönherr

Neu in Steuer:

28. Gemeinschaftsseminar der ASW startet am 27. November

SteuerExpress: Freier Dienstnehmer ohne Pflichtversicherung, Sanierung als Sonderausgabe, die Differenzbesteuerung und mehr

Neuer Standort und neue Diskussionsreihe bei Kanzlei LeitnerLeitner

ASW gibt ein „Verfahrensrecht Update“ für Steuerprofis am 20. Oktober

SteuerExpress: Grobes Verschulden wegen mangelhaftem Kontrollsystem, Wette auf die Schneehöhe und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Holz- und Papierabfälle sollen erdölbasierte Kunststoffe ersetzen

Führungswechsel im Fokus an FH OÖ und Uni Krems

Tim Woolmer erhält Porsche-Preis 2025 für revolutionären E-Motor

Mega Bildungsstiftung vergibt 1 Million Euro: Die Gewinner 2025

Uni Wien: Oskar-Morgenstern-Medaille für Phanish Puranam

Neu in Personalia:

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

Kanzlei Saxinger ernennt Michael Kienzl zum Equity Partner

Kleinwasserkraft ernennt einen neuen Präsidenten: Hannes Taubinger

RBI macht Kamila Makhmudová zur neuen Finanzvorständin

Freshfields: Farid Sigari-Majd löst Konrad Gröller in Wien ab

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Das „Große ABGB“ in der komplett neu bearbeiteten 38. Auflage

Rezession und KI bremsen Job-Angebote für Berufseinsteiger

Machen Sie sich fit für die Anforderungen rund um Steuern und KI!

LexCon 2025: Lexis+ AI wird zum Universal-Werkzeug ausgebaut

KI und Ethik bei Binder Grösswang: Eine Frage ist am wichtigsten