Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

Wien. Gregor Höpler übernimmt mit 1. Jänner 2026 die Rolle des Chief Risk Officers (CRO) bei der Kathrein Privatbank. CIO Harald Holzer geht in den Ruhestand.

Der Aufsichtsrat der Kathrein Privatbank hat Gregor Höpler (53) als CRO in den Vorstand berufen. Er bringt laut einer Aussendung rund 20 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie mit.

Gregor Höpler war laut den Angaben in leitenden Positionen bei der Raiffeisen Bank International tätig, wo er sich um Themen wie Corporate Governance, Compliance und Stakeholder-Management kümmerte. Er war zuletzt Leiter des Group Executive Office der Raiffeisen Bank International.

Harald Holzer geht in Pension

Chief Investment Officer (CIO) Harald Holzer, der seit 1999 bei der Kathrein Privatbank tätig ist, wird Ende 2025 in den Ruhestand gehen, heißt es weiter. Der neue CEO der Kathrein Privatbank, Stefan Neubauer, übernimmt zusätzlich die Leitung des Asset Managements und leitet demnach alle kundenbezogenen Ressorts.

„Ich danke meinem Team für die hervorragende Zusammenarbeit und die gemeinsamen Erfolge. Die Jahre bei Kathrein waren für mich eine ungemein spannende Zeit, in der ich moderne Portfoliotheorien umsetzen und weiterentwickeln konnte. Zahlreiche Auszeichnungen für das gesamte Portfoliomanagementteam als auch für einzelne Anlagestrategien belegen unseren Erfolg“, so Holzer.