Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Banken & Fortbildung. Bei der Tagung Zahlungsverkehr, Zahlungskonto, Zahlungsdienste geht es heuer um die Instant Payment Verordnung, die Verhandlungen zu PSR und PSD III und mehr.

Die Tagung Zahlungsverkehr, Zahlungskonto, Zahlungsdienste findet heuer am 17. und 18. November statt, organisiert vom Finanzverlag. Zu den Themen zählt heuer u.a. die Instant Payment Directive der EU, die seit 9. Oktober in Kraft ist und die Banken zum Senden von Echtzeitüberweisungen sowie der Empfängerprüfung verpflichtet: Zum Zeitpunkt der Veranstaltung werden bereits sechs Wochen an Praxis-Erfahrungen vorliegen.

Die Themen

Ziel der Veranstaltung ist es ganz generell, einen Überblick über aktuelle Themen im Zahlungsverkehr zu bieten. Dazu gehören heuer neben Instant Payment auch die Verhandlungen über die PSR und PSD III und aktuelle Urteile zu zivilrechtlichen Streitigkeiten im Zahlungsverkehr, so die Veranstalter.

Ein weiteres bedeutendes Thema werden Trends bei der Betrugsbekämpfung sein. So halten neuartige Betrugsversuche mit Social Engineering oder vermehrtem KI-Einsatz die Branche in Atem.

Im Einzelnen stehen laut Veranstalter auf dem Programm:

Zahlungsverkehr in der EU

PSR Verhandlungsstand

FIDAR

Verbraucherzahlungskontogesetz (VZKG)

Payment Accounts Directive (PAD) – Überprüfung

PSD II

Barrierefreiheitsgesetz

Betrugsbekämpfung

Instant Payments und erste Erfahrungen mit der neuen Regulierung

Zivilrechtliche Aspekte des unbaren Zahlungsverkehrs