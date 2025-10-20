 Open menu
Bildung & Uni, Tech

Weshalb Drohnen über Staudämmen und Bahnschienen kreisen

Das Bild zeigt das Team von Aionic, das autonome Drohnen entwickelt
Aionic-Team (© KK)

Klagenfurt. Projekte der Uni Klagenfurt werden nun von der Doppler-Gesellschaft gefördert, darunter eines zur Inspektion kritischer Infrastruktur.

Die Universität Klagenfurt erhält von der Christian-Doppler-Forschungsgesellschaft 6,8 Millionen Euro für 10 Projekte der Förderschiene „Transfer.Science to Spin-off“. Darunter ist Aionic, ein Projekt zur autonomen Inspektion kritischer Infrastruktur mit Drohnen und Robotern. Das Team besteht aus Thomas Jantos, Martin Scheiber und Eren Allak, es wird von Stephan Weiss geleitet.

Kritische Infrastruktur umfasst Anlagen wie Staudämme, Stromnetze, Pipelines, Bahnschienen oder Flugzeuge; regelmäßige Inspektionen dieser Anlagen sind wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen und Ausfälle zu verhindern. Bisher erfordern solche Prüfungen hohen personellen Aufwand und bergen Sicherheitsrisiken für Arbeiterinnen und Arbeiter. Das Projekt nutzt nun KI, um Drohnen das eigenständige Navigieren beizubringen. Neuartige Sensortechnologien ermöglichen es dabei den Drohnen, Objekte zuverlässig auch unter wechselnden Bedingungen zu erkennen.

Drohnen und Roboter arbeiten gemeinsam

Das Projekt entwickelt außerdem Verfahren zur präzisen Lage- und Positionsbestimmung in dynamischen Umgebungen: Sogenannten Multi-Agenten-Systeme koordinieren mehrere Drohnen oder Roboter autonom miteinander. Eine intelligente Datenanalyse identifiziert Wartungsbedarf und Abweichungen an den Inspektionsobjekten. Das Team baut dabei auf Erkenntnissen aus den Vorprojekten Mukisaon und BugWright2 auf. Ziel ist die Umsetzung vollständig autonomer, lang andauernder Einsätze ohne menschliches Eingreifen.

In den verschiedenen Forschungsfeldern gebe es noch Forschungsbedarf, um vollständig autonome, länger andauernde Einsätze von Roboter- oder Drohnen-Teams umzusetzen, erklärt Martin Scheiber in einer Aussendung der Uni Klagenfurt.

 

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Drohne vor Abflug, am Sicherungsseil und auf Sturzmatte. Im Hintergrund der Sicherheitskäfig für den Operator. © Daniel Siebenhofer
Bohrgerät

Weitere Meldungen:

  1. Rezession und KI bremsen Job-Angebote für Berufseinsteiger
  2. Machen Sie sich fit für die Anforderungen rund um Steuern und KI!
  3. LexCon 2025: Lexis+ AI wird zum Universal-Werkzeug ausgebaut
  4. KI und Ethik bei Binder Grösswang: Eine Frage ist am wichtigsten

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Rezession und KI bremsen Job-Angebote für Berufseinsteiger

Machen Sie sich fit für die Anforderungen rund um Steuern und KI!

Kleinwasserkraft ernennt einen neuen Präsidenten: Hannes Taubinger

Gemeinnütziger IT-Refurbisher AfB Social & Green IT ausgezeichnet

Vivienne Nieuwenhuizen neue Geschäftsführerin des DMVÖ

Neu in Finanz:

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

RBI macht Kamila Makhmudová zur neuen Finanzvorständin

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen

Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte

Neu in Recht:

Elisabeth Plese ist neue Anwältin im Arbeitsrechtsteam von KWR

Geräte-Retter statt Reparaturbonus: Aus für Handy und E-Bike

Kanzlei Saxinger ernennt Michael Kienzl zum Equity Partner

Das „Große ABGB“ in der komplett neu bearbeiteten 38. Auflage

Karriere Talk von Mentory Club und DLA Piper: Als Juristin Chefin werden

Neu in Steuer:

Ein Update für das italienische Steuerrecht in der 4. Auflage

SteuerExpress: Der zugezogene FH-Professor und der Zuzugsfreibetrag, Vermögensgegenstände als gewillkürtes Betriebsvermögen und mehr

28. Gemeinschaftsseminar der ASW startet am 27. November

SteuerExpress: Freier Dienstnehmer ohne Pflichtversicherung, Sanierung als Sonderausgabe, die Differenzbesteuerung und mehr

Neuer Standort und neue Diskussionsreihe bei Kanzlei LeitnerLeitner

Neu in Bildung/Uni:

Holz- und Papierabfälle sollen erdölbasierte Kunststoffe ersetzen

Führungswechsel im Fokus an FH OÖ und Uni Krems

Tim Woolmer erhält Porsche-Preis 2025 für revolutionären E-Motor

Mega Bildungsstiftung vergibt 1 Million Euro: Die Gewinner 2025

Uni Wien: Oskar-Morgenstern-Medaille für Phanish Puranam

Neu in Personalia:

Elisabeth Plese ist neue Anwältin im Arbeitsrechtsteam von KWR

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

Kanzlei Saxinger ernennt Michael Kienzl zum Equity Partner

Kleinwasserkraft ernennt einen neuen Präsidenten: Hannes Taubinger

RBI macht Kamila Makhmudová zur neuen Finanzvorständin

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

SteuerExpress: Der zugezogene FH-Professor und der Zuzugsfreibetrag, Vermögensgegenstände als gewillkürtes Betriebsvermögen und mehr

Das „Große ABGB“ in der komplett neu bearbeiteten 38. Auflage

Rezession und KI bremsen Job-Angebote für Berufseinsteiger

Machen Sie sich fit für die Anforderungen rund um Steuern und KI!