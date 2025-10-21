 Open menu
Bildung & Uni, Business, Recht, Steuer, Tools, Werbung

Machen Sie sich fit für die Anforderungen rund um Steuern und KI!

©ASW

Informieren Sie sich beim

Smart Tax Summit 2025

der ASW.

In Kooperation mit und am Standort der Hochschule Campus Wien veranstaltet die ASW (Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen) am 10. + 11. Dezember 2025 ein Symposium zu den Themen Steuern, KI und Zukunftskompetenzen.

Unter anderem erfahren Sie aus erster Hand alles Wichtige rund um den AI-Act und rechtliche Stolperfallen für WT-Kanzleien. Aus dem PACC des BMF kommen Experten-Infos zu aktuellen Projekten und Real-Time-Case Studies.

Holen Sie sich technische, rechtliche und theoretische Updates – speziell aufbereitet für für StB und WP – und machen sie sich in Workshops mit der direkten Anwendbarkeit vertraut.

Nähere Infos unter

Smart Tax Summit 2025 Steuern, KI und Zukunftskompetenzen – die Zukunft der StB und WP im Praxis-Check

(Werbung)

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Linde stellt der Marke Iurio Taxpoint und Dealpoint zur Seite
  2. Weshalb Drohnen über Staudämmen und Bahnschienen kreisen
  3. Rezession und KI bremsen Job-Angebote für Berufseinsteiger
  4. 28. Gemeinschaftsseminar der ASW startet am 27. November

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Machen Sie sich fit für die Anforderungen rund um Steuern und KI!

Private Equity in der Ära der seltenen Exits: Geduld wird belohnt

Pleiten wachsen auch 2026 weiter, KI-Crash als Damoklesschwert

Rezession und KI bremsen Job-Angebote für Berufseinsteiger

Kleinwasserkraft ernennt einen neuen Präsidenten: Hannes Taubinger

Neu in Finanz:

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

RBI macht Kamila Makhmudová zur neuen Finanzvorständin

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen

Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte

Neu in Recht:

Linde stellt der Marke Iurio Taxpoint und Dealpoint zur Seite

VIG geht auf West-Kurs und übernimmt Nürnberger: Die Berater

Elisabeth Plese ist neue Anwältin im Arbeitsrechtsteam von KWR

Geräte-Retter statt Reparaturbonus: Aus für Handy und E-Bike

Kanzlei Saxinger ernennt Michael Kienzl zum Equity Partner

Neu in Steuer:

Ein Update für das italienische Steuerrecht in der 4. Auflage

SteuerExpress: Der zugezogene FH-Professor und der Zuzugsfreibetrag, Vermögensgegenstände als gewillkürtes Betriebsvermögen und mehr

28. Gemeinschaftsseminar der ASW startet am 27. November

SteuerExpress: Freier Dienstnehmer ohne Pflichtversicherung, Sanierung als Sonderausgabe, die Differenzbesteuerung und mehr

Neuer Standort und neue Diskussionsreihe bei Kanzlei LeitnerLeitner

Neu in Bildung/Uni:

Holz- und Papierabfälle sollen erdölbasierte Kunststoffe ersetzen

Führungswechsel im Fokus an FH OÖ und Uni Krems

Tim Woolmer erhält Porsche-Preis 2025 für revolutionären E-Motor

Mega Bildungsstiftung vergibt 1 Million Euro: Die Gewinner 2025

Uni Wien: Oskar-Morgenstern-Medaille für Phanish Puranam

Neu in Personalia:

Elisabeth Plese ist neue Anwältin im Arbeitsrechtsteam von KWR

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

Kanzlei Saxinger ernennt Michael Kienzl zum Equity Partner

Kleinwasserkraft ernennt einen neuen Präsidenten: Hannes Taubinger

RBI macht Kamila Makhmudová zur neuen Finanzvorständin

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Machen Sie sich fit für die Anforderungen rund um Steuern und KI!

Linde stellt der Marke Iurio Taxpoint und Dealpoint zur Seite

Pleiten wachsen auch 2026 weiter, KI-Crash als Damoklesschwert

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

SteuerExpress: Der zugezogene FH-Professor und der Zuzugsfreibetrag, Vermögensgegenstände als gewillkürtes Betriebsvermögen und mehr