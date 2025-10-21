VIG geht auf West-Kurs und übernimmt Nürnberger: Die Berater

Versicherungskonzerne. Kanzlei Freshfields ist der Vienna Insurance Group (VIG) bei der Übernahme der deutschen Nürnberger behilflich. Die wird von Willkie betreut.

Wirtschaftskanzlei Freshfields hat die Vienna Insurance Group AG bei der Unterzeichnung einer Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) mit der Nürnberger Beteiligungs-AG beraten, so eine Aussendung. Willkie Farr & Gallagher hat die Nürnberger dabei betreut.

Die Übernahme

Auf Grundlage dieser Vereinbarung hat die VIG angekündigt, ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für bis zu 100 Prozent des Grundkapitals an der Nürnberger zu einem Preis von 120,00 Euro je Aktie in bar abzugeben. Das Angebot bewertet die Nürnberger mit 1,382 Milliarden Euro.

Mehrere Nürnberger-Großaktionäre, darunter Münchener Rück, Versicherungskammer Bayern, Daido Life Insurance und Swiss Reinsurance haben sich bereits im Rahmen von Andienungsvereinbarungen unwiderruflich verpflichtet, Aktien in Höhe von insgesamt rund 64,4 Prozent des Grundkapitals in das Angebot einzuliefern, wie die VIG bereits bekanntgegeben hat.

Die Unternehmen

Die VIG mit Sitz in Wien ist die führende Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa, mit rund 30.000 Beschäftigten in 30 Ländern. Das Kaufobjekt Nürnberger gehört zu den größeren deutschen Versicherungsgruppen, wenn auch nicht zu den Top 10. Ihre Übernahme stellt den bisher größten Deal der VIG dar, das Geschäftsvolumen des Versicherungskonzerns mit Sitz in Wien wächst dadurch um rund ein Viertel.

Bedeutsam ist auch, dass es sich um einen Expansionsschritt in Richtung Westen handelt, während die VIG bisher praktisch ausschließlich in Richtung Osten und Südosten gewachsen ist. Die Nürnberger soll dabei auch künftig ein eigenständiges Unternehmen innerhalb der VIG-Gruppe bleiben und erhalte umfangreiche Investitionszusagen. Gemeinsam wollen die beiden Versicherer sowohl in Deutschland wie Zentral-/Osteuropa ausbauen, heißt es.

Die Beratungsteams

Die Beratung durch Freshfields umfasste die Transaktion, einschließlich der Verhandlung der Zusammenschlussvereinbarung, der Due Diligence, der aufsichtsrechtlichen Strukturierung sowie des öffentlichen Erwerbsangebots, heißt es dazu. Das Freshfields-Team stand unter der Federführung von Partner Prof. Wessel Heukamp (Corporate/M&A, Regulierung, München) und Partnerin Sabrina Kulenkamp (Corporate/M&A, Frankfurt).

Dabei waren auch die Partner David Beutel (Steuerrecht, München), Ulrich Sittard (Düsseldorf/München), Thomas Granetzny (Düsseldorf, beide Arbeitsrecht), Alexander Glos (Bankaufsichtsrecht, Frankfurt), Philipp Dohnke (Commercial/IP, Hamburg), Christoph Werkmeister (Datenschutz, Düsseldorf), Gerrit Beckhaus (Immoblienrecht, Hamburg). Eine große Anzahl von Counsel, Principal Associates und Associates war ebenfalls beteiligt.

Inhouse waren bei VIG Claudia Ungar-Huber (Head of Subsidiaries & Transaction Management), Viktoria Jevtic (Head of Team Legal M&A) und Marija Blagojevic (Transaction Manager) aktiv.

Das Willkie-Team für Nünrberger umfasste die Partner Georg Linde (Corporate/PE, Frankfurt), David Huthmacher (Corporate/PE, München, beide Federführung) und David Jansen(Regulatory), außerdem Counsel Jacob Ahme (Corporate/PE, München/Hamburg) sowie die Associates Denise Klasen und Patrick Kemper, (beide Corporate/PE, Frankfurt).