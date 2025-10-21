 Open menu
Business, Finanz, M&A, Recht

VIG geht auf West-Kurs und übernimmt Nürnberger: Die Berater

Ringturm der VIG in Wien ©Robert Newald

Versicherungskonzerne. Kanzlei Freshfields ist der Vienna Insurance Group (VIG) bei der Übernahme der deutschen Nürnberger behilflich. Die wird von Willkie betreut.

Wirtschaftskanzlei Freshfields hat die Vienna Insurance Group AG bei der Unterzeichnung einer Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) mit der Nürnberger Beteiligungs-AG beraten, so eine Aussendung. Willkie Farr & Gallagher hat die Nürnberger dabei betreut.

Die Übernahme

Auf Grundlage dieser Vereinbarung hat die VIG angekündigt, ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für bis zu 100 Prozent des Grundkapitals an der Nürnberger zu einem Preis von 120,00 Euro je Aktie in bar abzugeben. Das Angebot bewertet die Nürnberger mit 1,382 Milliarden Euro.

Mehrere Nürnberger-Großaktionäre, darunter Münchener Rück, Versicherungskammer Bayern, Daido Life Insurance und Swiss Reinsurance haben sich bereits im Rahmen von Andienungsvereinbarungen unwiderruflich verpflichtet, Aktien in Höhe von insgesamt rund 64,4 Prozent des Grundkapitals in das Angebot einzuliefern, wie die VIG bereits bekanntgegeben hat.

Die Unternehmen

Die VIG mit Sitz in Wien ist die führende Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa, mit rund 30.000 Beschäftigten in 30 Ländern. Das Kaufobjekt Nürnberger gehört zu den größeren deutschen Versicherungsgruppen, wenn auch nicht zu den Top 10. Ihre Übernahme stellt den bisher größten Deal der VIG dar, das Geschäftsvolumen des Versicherungskonzerns mit Sitz in Wien wächst dadurch um rund ein Viertel.

Bedeutsam ist auch, dass es sich um einen Expansionsschritt in Richtung Westen handelt, während die VIG bisher praktisch ausschließlich in Richtung Osten und Südosten gewachsen ist. Die Nürnberger soll dabei auch künftig ein eigenständiges Unternehmen innerhalb der VIG-Gruppe bleiben und erhalte umfangreiche Investitionszusagen. Gemeinsam wollen die beiden Versicherer sowohl in Deutschland wie Zentral-/Osteuropa ausbauen, heißt es.

Die Beratungsteams

Die Beratung durch Freshfields umfasste die Transaktion, einschließlich der Verhandlung der Zusammenschlussvereinbarung, der Due Diligence, der aufsichtsrechtlichen Strukturierung sowie des öffentlichen Erwerbsangebots, heißt es dazu. Das Freshfields-Team stand unter der Federführung von Partner Prof. Wessel Heukamp (Corporate/M&A, Regulierung, München) und Partnerin Sabrina Kulenkamp (Corporate/M&A, Frankfurt).

Dabei waren auch die Partner David Beutel (Steuerrecht, München), Ulrich Sittard (Düsseldorf/München), Thomas Granetzny (Düsseldorf, beide Arbeitsrecht), Alexander Glos (Bankaufsichtsrecht, Frankfurt), Philipp Dohnke (Commercial/IP, Hamburg), Christoph Werkmeister (Datenschutz, Düsseldorf), Gerrit Beckhaus (Immoblienrecht, Hamburg). Eine große Anzahl von Counsel, Principal Associates und Associates war ebenfalls beteiligt.

Inhouse waren bei VIG Claudia Ungar-Huber (Head of Subsidiaries & Transaction Management), Viktoria Jevtic (Head of Team Legal M&A) und Marija Blagojevic (Transaction Manager) aktiv.

Das Willkie-Team für Nünrberger umfasste die Partner Georg Linde (Corporate/PE, Frankfurt), David Huthmacher (Corporate/PE, München, beide Federführung) und David Jansen(Regulatory), außerdem Counsel Jacob Ahme (Corporate/PE, München/Hamburg) sowie die Associates Denise Klasen und Patrick Kemper, (beide Corporate/PE, Frankfurt).

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Elisabeth Plese ist neue Anwältin im Arbeitsrechtsteam von KWR
  2. Kanzlei Saxinger ernennt Michael Kienzl zum Equity Partner
  3. Geld für Continuation-Vehikel der Speedinvest: Baker McKenzie berät
  4. 28. Gemeinschaftsseminar der ASW startet am 27. November

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Machen Sie sich fit für die Anforderungen rund um Steuern und KI!

Private Equity in der Ära der seltenen Exits: Geduld wird belohnt

Pleiten wachsen auch 2026 weiter, KI-Crash als Damoklesschwert

Rezession und KI bremsen Job-Angebote für Berufseinsteiger

Kleinwasserkraft ernennt einen neuen Präsidenten: Hannes Taubinger

Neu in Finanz:

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

RBI macht Kamila Makhmudová zur neuen Finanzvorständin

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen

Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte

Neu in Recht:

Linde stellt der Marke Iurio Taxpoint und Dealpoint zur Seite

VIG geht auf West-Kurs und übernimmt Nürnberger: Die Berater

Elisabeth Plese ist neue Anwältin im Arbeitsrechtsteam von KWR

Geräte-Retter statt Reparaturbonus: Aus für Handy und E-Bike

Kanzlei Saxinger ernennt Michael Kienzl zum Equity Partner

Neu in Steuer:

Ein Update für das italienische Steuerrecht in der 4. Auflage

SteuerExpress: Der zugezogene FH-Professor und der Zuzugsfreibetrag, Vermögensgegenstände als gewillkürtes Betriebsvermögen und mehr

28. Gemeinschaftsseminar der ASW startet am 27. November

SteuerExpress: Freier Dienstnehmer ohne Pflichtversicherung, Sanierung als Sonderausgabe, die Differenzbesteuerung und mehr

Neuer Standort und neue Diskussionsreihe bei Kanzlei LeitnerLeitner

Neu in Bildung/Uni:

Holz- und Papierabfälle sollen erdölbasierte Kunststoffe ersetzen

Führungswechsel im Fokus an FH OÖ und Uni Krems

Tim Woolmer erhält Porsche-Preis 2025 für revolutionären E-Motor

Mega Bildungsstiftung vergibt 1 Million Euro: Die Gewinner 2025

Uni Wien: Oskar-Morgenstern-Medaille für Phanish Puranam

Neu in Personalia:

Elisabeth Plese ist neue Anwältin im Arbeitsrechtsteam von KWR

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

Kanzlei Saxinger ernennt Michael Kienzl zum Equity Partner

Kleinwasserkraft ernennt einen neuen Präsidenten: Hannes Taubinger

RBI macht Kamila Makhmudová zur neuen Finanzvorständin

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Machen Sie sich fit für die Anforderungen rund um Steuern und KI!

Linde stellt der Marke Iurio Taxpoint und Dealpoint zur Seite

Pleiten wachsen auch 2026 weiter, KI-Crash als Damoklesschwert

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

SteuerExpress: Der zugezogene FH-Professor und der Zuzugsfreibetrag, Vermögensgegenstände als gewillkürtes Betriebsvermögen und mehr