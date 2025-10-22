 Open menu
Bildung & Uni, Tech

AIT eröffnet neues Wärmepumpenlabor

©ejn

Wien. In einem neuen Labor widmen sich AIT-Forschende der Umsetzung der Wärmepumpentechnologie in die Praxis.

Das AIT (Austrian Institute of Technology) hat ein neues Wärmepumpenlabor eröffnet – es ist laut Aussendung das derzeit modernste in Österreich. Das AIT will damit seine Position als (laut Eigendefinition) „führende Forschungseinrichtung im Bereich nachhaltiger Energietechnologien“ ausbauen. Die neue Infrastruktur ermöglicht auf mehreren Hightech-Prüfständen realitätsnahe Tests von Wärmepumpensystemen mit einer Heizleistung von bis zu 100 Kilowatt.

Ziel ist es, die Entwicklung und Optimierung effizienter, klimaneutraler Technologien zu beschleunigen und damit einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Wärmesektors zu leisten. Das Labor steht Industrieunternehmen ebenso wie Forschungspartnern zur Verfügung und soll die enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft fördern. Mit einer Bauzeit von rund 12 Monaten wurde das Labor wie geplant im Oktober fertiggestellt.

Wärmewende schreitet voran

Infrastrukturminister Peter Hanke bezeichnete bei der Eröffnung die Einrichtung als wichtigen Schritt für die österreichische Wärmewende und betonte, dass Wärmepumpen eine Schlüsseltechnologie für das Erreichen klimaneutraler Energieziele darstellen. Mit der Investition von rund drei Millionen Euro setze das AIT ein deutliches Signal für die Stärkung der Forschungsinfrastruktur und die Förderung von Innovationen im Energiesektor.

Laut der AIT-Geschäftsführung (Brigitte Bach, Andreas Kugi und Alexander Svejkovsky) ist das Labor eine Verbindung zwischen angewandter Forschung und industrieller Umsetzung. Die neue Einrichtung ermögliche es, technologische Entwicklungen von der Idee bis zur Praxiserprobung unter marktnahen Bedingungen zu begleiten.

Prüfstände und Simulationen

Laut Thomas Fleckl, Leiter der Abteilung für nachhaltige thermische Energiesysteme am AIT, kombiniert das Labor moderne Prüfstände, Simulationstechniken und Messtechnologien. Es sei für alle gängigen und auch brennbaren Kältemittelklassen ausgelegt und eigne sich insbesondere für Untersuchungen im gewerblichen und großvolumigen Gebäudebereich. Ergänzt wird die Ausstattung durch akustische Messsysteme und die Möglichkeit zur dynamischen Betriebsweise, wodurch auch Geräuschemissionen und wechselnde Lastzustände präzise analysiert werden können.

Der Hintergrund: Wärmepumpen gelten europaweit als zentrale Technologie zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen in der Wärmeversorgung und können ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz sein. Österreich zählt in diesem Bereich gemeinsam mit den nordischen Ländern zu den führenden Regionen und verfügt über eine starke industrielle und wissenschaftliche Basis. Das AIT forscht seit etwa 25 Jahren an Wärmepumpentechnologien und hat in dieser Zeit mehr als 700 Systeme getestet. Aktuelle Projekte wie das Vorhaben Gasthermenersatz, befassen sich damit, wie fossile Heizsysteme in Mehrparteienhäusern schrittweise durch kompakte und akustisch optimierte Wärmepumpen ersetzt werden können – ohne Eingriffe in andere Wohneinheiten. Auch das gemeinsame PhD-Programm HEAPNOSYS mit der Hochschule Stockholm widmet sich der Weiterentwicklung von Heiz- und Kühlsystemen für urbane Energienetze.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Pinktum vereinfachte Sprache Pinkpro Extrajournal.Net

Weitere Meldungen:

  1. Holz- und Papierabfälle sollen erdölbasierte Kunststoffe ersetzen
  2. Richter orten am Grundrechtstag „Handlungsbedarf beim Klimaschutz“
  3. Die Logistikbranche bemüht sich um die Nachhaltigkeit
  4. Stromfördergesetz für Industrie im Parlament: Bei Überlastung wird gekürzt

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Machen Sie sich fit für die Anforderungen rund um Steuern und KI!

Private Equity in der Ära der seltenen Exits: Geduld wird belohnt

Pleiten wachsen auch 2026 weiter, KI-Crash als Damoklesschwert

Rezession und KI bremsen Job-Angebote für Berufseinsteiger

Kleinwasserkraft ernennt einen neuen Präsidenten: Hannes Taubinger

Neu in Finanz:

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

RBI macht Kamila Makhmudová zur neuen Finanzvorständin

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen

Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte

Neu in Recht:

Neue Partner bei Wolf Theiss: Fünf Beförderungen, eine Neueinsteigerin

Digitalisierung bringt Notare in Fahrt: A und I als Verbündete

Linde stellt der Marke Iurio Taxpoint und Dealpoint zur Seite

VIG geht auf West-Kurs und übernimmt Nürnberger: Die Berater

Elisabeth Plese ist neue Anwältin im Arbeitsrechtsteam von KWR

Neu in Steuer:

Nachhaltigkeitsberichte: 60 % der edlen Maßnahmen sind nicht real

Ein Update für das italienische Steuerrecht in der 4. Auflage

SteuerExpress: Der zugezogene FH-Professor und der Zuzugsfreibetrag, Vermögensgegenstände als gewillkürtes Betriebsvermögen und mehr

28. Gemeinschaftsseminar der ASW startet am 27. November

SteuerExpress: Freier Dienstnehmer ohne Pflichtversicherung, Sanierung als Sonderausgabe, die Differenzbesteuerung und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Holz- und Papierabfälle sollen erdölbasierte Kunststoffe ersetzen

Führungswechsel im Fokus an FH OÖ und Uni Krems

Tim Woolmer erhält Porsche-Preis 2025 für revolutionären E-Motor

Mega Bildungsstiftung vergibt 1 Million Euro: Die Gewinner 2025

Uni Wien: Oskar-Morgenstern-Medaille für Phanish Puranam

Neu in Personalia:

Neue Partner bei Wolf Theiss: Fünf Beförderungen, eine Neueinsteigerin

Elisabeth Plese ist neue Anwältin im Arbeitsrechtsteam von KWR

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

Kanzlei Saxinger ernennt Michael Kienzl zum Equity Partner

Kleinwasserkraft ernennt einen neuen Präsidenten: Hannes Taubinger

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Digitalisierung bringt Notare in Fahrt: A und I als Verbündete

Machen Sie sich fit für die Anforderungen rund um Steuern und KI!

Linde stellt der Marke Iurio Taxpoint und Dealpoint zur Seite

Pleiten wachsen auch 2026 weiter, KI-Crash als Damoklesschwert

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr