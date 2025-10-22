 Open menu
„Der Spiegel“ zieht bei CA Immo in Berlin ein mit Taylor Wessing

John F. Kennedy Haus in Berlin ©CA Immo

Berlin/Wien. Das Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel zieht mit Hilfe von Taylor Wessing im John-F.-Kennedy-Haus in Berlin ein. Vermieter ist CA Immo.

Taylor Wessing hat das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ beim Abschluss des Mietvertrages für das neue Hauptstadtbüro beraten. Konkret hat die Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG mit der österreichischen CA Immo einen langfristigen Mietvertrag über rund 2.000 m² Bürofläche im John-F.-Kennedy-Haus abgeschlossen.

Die Übersiedlungspläne

Das Hauptstadtbüro wird im Frühjahr 2026 von seinem bisherigen Standort an den Washingtonplatz in das John-F.-Kennedy-Haus in der Berliner Europacity umziehen. Das 2015 fertiggestellte Gebäude wurde vom Architekturbüro Auer Weber Architekten entworfen und hat ein DGNB-Nachhaltigkeitszertifikat in Platin.

Alexander Peinze, Partner bei Taylor Wessing Deutschland, begleitet den Spiegel-Verlag seit zwei Jahrzehnten in allen immobilienrechtlichen Angelegenheiten, heißt es dazu weiter. Bei der aktuellen Transaktion war auch Nikolaus Vaerst aktiv (Salary Partner, beide Real Estate, Hamburg).

