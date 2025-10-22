 Open menu
Business, Personalia, Recht

Neue Partner bei Wolf Theiss: Fünf Beförderungen, eine Neueinsteigerin

Zentral-/Osteuropa. Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss hat sechs neue Partner ernannt: Sie kommen aus den Bereichen Corporate/M&A, Dispute Resolution, Energy und Tax.

Wolf Theiss hat die Ernennung von sechs neuen Partnerinnen und Partnern verkündet. Fünf Inhouse-Kandidaten werden befördert, außerdem gibt es einen Neuzugang.

Beides diene dazu, die regionale Präsenz und Rechtskompetenz in Zentral- und Osteuropa sowie Südosteuropa ((CEE/SEE) zu stärken, heißt es von der Anwaltskanzlei mit HQ in Wien.

Die neuen Partner

Die neuen Partner sind:

  • Österreich: Johann Hwezda (Public Procurement), Christopher Jünger (Corporate/M&A), Eva Stadler (Tax)
  • Polen: Marcin Rudnik (Dispute Resolution, IP & TMT)
  • Rumänien: Claudia Popescu (Corporate/M&A; kommt von CMS Cameron McKenna zu Wolf Theiss)
  • Ungarn: Norbert Bálint (Energy)

Die Beförderung von fünf Kolleginnen und Kollegen zu Partnern zeige die Stärke der „Talent Pipeline“ von Wolf Theiss, so Managing Partner Sebastian Oberzaucher.

