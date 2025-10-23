Anwaltsranking von „Der Standard“ und Statista erscheint im November

Österreich. Per Umfrage forschten Der Standard und Statista nach den besten Anwälten des Landes: In zwei Wochen sollen die Ergebnisse online und in der Print-Ausgabe der Tageszeitung präsentiert werden.

Die Rechtslandschaft bildet einen komplexen Markt, Rankings der Anwältinnen und Anwälte sollen Licht ins Dunkel bringen: Die Tageszeitung Der Standard mit Sitz in Wien und Statistik-Anbieter Statista veröffentlichen demnächst ihre eigene Version. Die Veröffentlichung ist konkret für den 6. November geplant, so Alexander Schreider, Senior Analyst bei Statista: Die Listen werden sowohl online als auch in der Printausgabe von Der Standard erscheinen.

Zur Bewertung der besten Rechtsprofis setzen die beiden Partner auf das Instrument einer Umfrage, die im Sommer durchgeführt wurde. Dabei sollten die Anwaltskanzleien zur Mobilisierung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch selbst unter ihren Klienten Stimmung machen. Einige der großen Wirtschaftskanzleien zeigten sich dazu freilich abgeneigt, andere haben mitgewirkt.

Die Themen

Bewertet werden konnten Anwaltskanzleien sowie einzelne Anwältinnen und Anwälte in einer Vielzahl unterschiedlicher Rechtsbereiche – zum Beispiel im Arbeitsrecht, Erbrecht, Immobilienrecht, Kartellrecht, Steuerrecht, Vergaberecht und Wirtschaftsstrafrecht. Jede Kanzlei konnte ohne Voranmeldung in der Umfrage berücksichtigt werden, vorausgesetzt sie ist in den entsprechenden Rechtsgebieten tätig und hat einen Kanzleistandort in Österreich, so Statista-Analyst Schreider.

Zur Halbzeit verlief die Teilnahme an der Umfrage „sehr erfreulich“, hieß es damals. Übrigens ist auch die mediale Konkurrenz der Methode nicht abgeneigt: Die Presse (Styria) kürt auf dieser Basis seit Jahren die besten „Steuerberater:innen des Jahres“, gemeinsam mit IFA AG und LexisNexis.