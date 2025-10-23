Thomas Perissutti neuer Managing Director von Hansaton Österreich

Management. Thomas Perissutti ist neuer Managing Director von Hansaton Österreich. Er löst Gert Ettlmayr ab, der künftig den Vertrieb in Deutschland leitet.

Einen Führungswechsel gibt es bei Hansaton Österreich: Nach fünf Jahren als Managing Director und fast zwölf Jahren in leitender Funktion bei Hansaton übergibt Gert Ettlmayr die Geschäftsführung von Hansaton Österreich an Thomas Perissutti.

Der Werdegang

Thomas Perissutti bringt laut einer Aussendung Erfahrung sowohl in der Hörakustik- als auch der Gesundheitsbranche mit. Er war demnach in der Vergangenheit in leitenden Positionen bei Neuroth, dem Institut AllergoSan und Wutscher Optik tätig. Der bisherige Managing Director Gert Ettlmayr bleibt dem Sonova Konzern laut den Angaben erhalten und leitet künftig den Vertrieb am deutschen Markt.

Die Statements

„Ich blicke dankbar auf die gemeinsame Zeit mit einem großartigen Team zurück. Gemeinsam haben wir Hansaton zu einer modernen, kundenorientierten Marke entwickelt“, so Ettlmayr.

Der neue Managing Director: „Mein Ziel ist es, die starke Position von Hansaton in Österreich weiter auszubauen, unsere Teams zu stärken und den Kundinnen und Kunden durch Innovation und persönliche Betreuung weiterhin bestes Hören zu ermöglichen“, so Perissutti.