WU Executive Academy hat einen neuen Dean: Sebastian Kortmann

Sebastian Kortmann ©Kirsten van Santen

Wien. Die Wirtschaftsuniversität Wien bestellt Sebastian Kortmann (42) zum neuen Dean der Postgraduate-Schmiede WU Executive Academy.

Das Rektorat der WU Wirtschaftsuniversität Wien hat mit der Genehmigung des Senats Sebastian Kortmann für die Position des Deans der WU Executive Academy für einen Zeitraum von vier Jahren ernannt, teilt die Wiener Wirtschaftsuni in einer Aussendung mit.

Derzeit ist der Job des Deans der WU Executive Academy nur interimistisch besetzt: Die frühere Amtsinhaberin Barbara Stöttinger schied nach neun Jahren im Oktober 2024 aus, um den Job als Dean Executive Education an der HEC Paris anzunehmen. Interimistisch sprang daraufhin Stöttinger-Vorgänger und Dean Emeritus Bodo B. Schlegelmilch ein (Professor Emeritus für Global Marketing Strategy der WU Wien).

Bis zum Antritt von Sebastian Kortmann wird die Leitung der Executive Academy nun interimistisch von Margarethe Rammerstorfer, WU-Vizerektorin für Lehre und Studierende, übernommen, heißt es weiter.

Die Laufbahn

Der künftige Dean Sebastian Kortmann ist derzeit Associate Professor für Strategy and Innovation an der Universiteit van Amsterdam. Dort hatte er unter anderem die Rolle des Direktors des „Amsterdam MBA“-Programms an der dazugehörigen Business School inne. Seine Amtszeit beginnt lau WU am 1.1.2026. Sebastian Kortmann (42) promovierte im Jahr 2012 an der Universität Münster. Anschließend wechselte er an die Universität von Amsterdam, wo er seit 2016 als Associate Professor tätig ist.

Seine wissenschaftliche Karriere führte ihn laut den Angaben unter anderem an die Schweizer Universität St. Gallen, die University of San Diego (USA) und die ESADE in Barcelona. Seit 2015 war er zudem Direktor des „Amsterdam MBA“-Programms der Business School. Seit 2021 war er mitverantwortlich für die Bereiche Rankings, Akkreditierungen und Alumni-Management.

Neben seiner akademischen Karriere und seiner Lehrtätigkeit verfüge Kortmann über umfassende Erfahrung im Higher Education Management der Business School und sei bestens in der deutschen und niederländischen Start-up- und Gründerszene vernetzt. Er war selbst Co-Gründer und Geschäftsführer mehrerer Unternehmen.

Das Statement vom Rektor

WU-Rektor Rupert Sausgruber: „Mit Sebastian Kortmann gewinnt die WU eine erfahrene Persönlichkeit, die den erfolgreichen Kurs der vergangenen Jahre engagiert fortführen und wichtige neue Impulse im Bereich der Executive Education setzen wird.“ Sebastian Kortmann wird zitiert: „Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung und bin überzeugt, dass wir die WU Executive Academy gemeinsam weiter stärken und ihre Position als führende Weiterbildungsinstitution nachhaltig festigen werden. Mein Ziel ist es, die Executive Programme der WU auf höchstem internationalem Niveau weiterzuentwickeln.“

Die WU Executive Academy ist für das  Weiterbildungsprogramm-Portfolio der Wiener zuständig und kann auf gutes Abschneiden in einschlägigen Rankings verweisen. Jährlich nutzen rund 3.000 Führungskräfte, Fachkräfte und High Potentials die Chance, sich in berufsbegleitenden MBA–, Master-, Bachelor- sonstigen Programmen fortzubilden, heißt es.

