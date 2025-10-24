Benjamin Rogl ist neuer Präsident von Ski amadé

Wintertourismus & Management. Benjamin Rogl, Vorstand der Gasteiner Bergbahnen AG, wurde zum neuen Präsidenten des Skiverbundes Ski amadé gewählt. Er folgt auf Daniel Berchthaller.

Der Vorstand der Gasteiner Bergbahnen AG, Benjamin Rogl, wurde von den Ski amadé-Mitgliedsgesellschaften zum neuen Präsidenten des Skiverbundes Ski amadé gewählt. Er löst damit turnusmäßig Daniel Berchthaller, Geschäftsführer der Reiteralm Bergbahnen GmbH & Co. KG, ab.

Rogl übernimmt laut einer Aussendung das Amt der Präsidenten mit der Saison 2025/26. „Als neuer Präsident von Ski amadé möchte ich auf dem starken Fundament der vergangenen Jahre aufbauen und gleichzeitig den nächsten Entwicklungsschritt aktiv mitgestalten. Ski amadé soll wie bisher Innovationstreiber in der Digitalisierung und bei modernem Ticketing sein“, so Rogl. Ski amadé ist seit dem Jahr 2000 eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von 16 eigenständigen Seilbahnunternehmen unter der gemeinsamen Marke Ski amadé.

Der Werdegang

Benjamin Rogl ist seit dem Jahr 2012 bei der Gasteiner Bergbahnen AG tätig, anfangs im Controlling, seit 2017 als Verwaltungsleiter. Seit 2025 ist er Vorstand bei der Gasteiner Bergbahnen AG. Ebenfalls seit 2012 arbeite er in verschiedenen Arbeits- und Projektgruppen von Ski amadé. Er verfügt über einen Master-Abschluss in Rechnungswesen & Controlling.

Täglich aktuell über Neues informiert werden: Extrajournal.Net Newsletter anmelden/verwalten