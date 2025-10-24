 Open menu
Business, Recht, Veranstaltung

Informationsfreiheit: Vorerst nur wenige Anfragen – aber die können heftig sein

©ejn

Wien. Das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) gibt den Bürgern weitgehende Auskunftsrechte. Um den richtigen Umgang der Gemeinden damit ging es bei einem Event der Schönherr Tech&Law Academy.

Informationsfreiheit und Datenschutz – Widerspruch oder Symbiose? Während die DSGVO durch die Judikatur beständig weiterentwickelt wird, ist mit dem Informationsfreiheitsgesetz ein gesetzlicher Imperativ zum freien Informationszugang entstanden, hieß es bei der Veranstaltung von Wirtschaftskanzlei Schönherr am 21.10.2025: Zielgruppe waren vor allem Vertreter:innen der öffentlichen Hand, die mit den neuen Rechten der Bürgerinnen und Bürger umzugehen haben.

Die Lage

Wie sind Freiheit der Information und Schutz der Daten in Einklang zu bringen, was ist dabei zu beachten und was ist der aktuelle Status zur DSGVO: Dazu referierten vor Ort Rechtsanwalt Janos Böszörmenyi und Rechtsanwaltsanwärterin Denise Stahleder. Trendexperte Harald Pitters und Wirtschaftspsychologin Julia Pitters präsentierten aktuelle Umfragedaten aus der Praxis der Gemeinden zur neuen Informationsfreiheit.

Grundsätzlich gilt: Das Informationsfreiheitsgesetz gibt den Bürgerinnen und Bürgern weitgehende Rechte, Informationen in Form von Unterlagen von der öffentlichen Hand einzufordern. Dieses Informationsrecht besteht gegenüber Gemeinden, staatlichen Stellen usw.; einen Überblick über die neue Informationsfreiheit bietet die staatliche Informationsseite oesterreich.gv.at). Institutionen der Verwaltung, Gerichtsbarkeit usw. müssen bedeutsame Informationen sogar proaktiv, d.h. von sich aus veröffentlichen (Gemeinden ab 5.000 Einwohner).

Sagen oder nicht sagen

Bereits die proaktive Veröffentlichungspflicht kann beträchtlichen Aufwand bedeuten, auf den vor allem kleinere Institutionen vielleicht noch nicht ausreichend vorbereitet sind – und dazu kommt noch das neue Auskunftsrecht der Bürger:innen. Zwar hält sich auch fast zwei Monate nach Inkrafttreten der neuen Informationsfreiheit die Zahl der Anfragen an die öffentliche Hand noch in engen Grenzen, hieß es bei dem Event. Doch einige der Anfragen, die bereits eingegangen sind, hatten es durchaus in sich: So wurden etwa in großem Stil IP-Adressen von öffentlichen Einrichtungen abgefragt.

Die Antragsteller haben die gewünschte IT-Landkarte der Republik aber vermutlich nicht bekommen: Sicherheitsaspekte gehören zu den Gründen, aus denen die Einsicht in amtliche Dokumente verweigert werden kann, weiters der Schutz von Geschäftsgeheimnissen, die Privatsphäre, drohende Schäden usw.

Die Rechtsprofis empfahlen den Vertreter:innen der staatlichen Stellen vor Ort immerhin, sich auf eine zügige und korrekte Bearbeitung von Auskunftsansuchen vorzubereiten und die Grundidee des Gesetzes – Informationsfreiheit statt Amtsgeheimnis – zu beherzigen. Die Frist dazu ist relativ kurz, denn Auskunftsersuchen müssen grundsätzlich innerhalb von vier Wochen beantwortet werden.

Informationsbomben und Bescheide

Was die Bürger wissen wollen, wird in der Regel oft unproblematisch sein, vielleicht kann die Auskunft sogar die Bürgernähe fördern. Trotzdem brauchen Gemeinden das Know-how, um die Informationsbomben inmitten der ungefährlichen Daten erkennen zu können, hieß es. Das können zum Beispiel private Daten sein, die in Unterlagen über an sich vollkommen unproblematische Themen enthalten sind. Dann muss man den Bürgern natürlich eine Absage erteilen – die aber keine vollständige sein muss: Das gelindere Mittel ist anzuwenden, wie die Schönherr-Rechtsprofis betonten. Es können also z.B. Namen in Unterlagen geschwärzt werden, statt pauschal die Auskunft zu verweigern. Oft wird der Bürger damit ohnehin zufrieden sein und der Frieden in der Gemeinde bleibt gewahrt.

Ist die gewünschte Information für die öffentliche Einrichtung peinlich, braucht es erst recht eine gute Begründung. Kann – zum Beispiel – ein Kraftwerk die Protokolle über seine Schleusenöffnungen allein deshalb unter Verschluss halten, weil die Betreiber sonst Schadenersatzklagen von Hochwasser-Geschädigten befürchten müssten? Die „Abwehr eines erheblichen wirtschaftlichen oder finanziellen Schadens“ ist zwar ein Geheimhaltungsgrund, doch das allein wird in diesem Fall wohl nicht ausreichend sein, hieß es: Transparenz bei Geschehnissen, die die Bürger bewegen, sei nun einmal der Grundgedanke hinter dem IFG. Allerdings kennt das Gesetz eben eine ganze Reihe von Ausschlussgründen, die im Fall des Falles zum Tragen kommen können.

Anwalt Böszörmenyi riet den öffentlichen Institutionen dazu, rechtzeitig das nötige Know-how bereitzustellen, Informationen entsprechend dem Gesetz herauszugeben und dort, wo das nicht geht, nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen: Muss eine Behörde ein Auskunftsansuchen verweigern, kann sie dies zunächst einmal relativ formlos tun. Einen förmlichen abschlägigen Bescheid auszustellen, ist nur nötig wenn der Bürger dies beantragt.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. VIG-Übernahme der Nürnberger läuft an, Görg berät Großaktionärin
  2. WU Entrepreneurship Center feierte das zehnjährige Bestehen
  3. Raimund-Bollenberger-Preis 2025 geht an Samuel Loibl und Sonja Walcher
  4. Benjamin Rogl ist neuer Präsident von Ski amadé

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Benjamin Rogl ist neuer Präsident von Ski amadé

Thomas Perissutti neuer Managing Director von Hansaton Österreich

Machen Sie sich fit für die Anforderungen rund um Steuern und KI!

Private Equity in der Ära der seltenen Exits: Geduld wird belohnt

Pleiten wachsen auch 2026 weiter, KI-Crash als Damoklesschwert

Neu in Finanz:

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

RBI macht Kamila Makhmudová zur neuen Finanzvorständin

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen

Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte

Neu in Recht:

VIG-Übernahme der Nürnberger läuft an, Görg berät Großaktionärin

Raimund-Bollenberger-Preis 2025 geht an Samuel Loibl und Sonja Walcher

Informationsfreiheit: Vorerst nur wenige Anfragen – aber die können heftig sein

Neue Deals um BioNTech, Strabag, Assepro und mehr: Die Berater

Anwaltsranking von „Der Standard“ und Statista erscheint im November

Neu in Steuer:

Nachhaltigkeitsberichte: 60 % der edlen Maßnahmen sind nicht real

Ein Update für das italienische Steuerrecht in der 4. Auflage

SteuerExpress: Der zugezogene FH-Professor und der Zuzugsfreibetrag, Vermögensgegenstände als gewillkürtes Betriebsvermögen und mehr

28. Gemeinschaftsseminar der ASW startet am 27. November

SteuerExpress: Freier Dienstnehmer ohne Pflichtversicherung, Sanierung als Sonderausgabe, die Differenzbesteuerung und mehr

Neu in Bildung/Uni:

WU Entrepreneurship Center feierte das zehnjährige Bestehen

Neue Analyse-Tools aus Salzburg für digitale Gesundheitsdaten

WU Executive Academy hat einen neuen Dean: Sebastian Kortmann

Kunst & Wirtschaft: Eröffnung der neuen Outdoor-Gallery am Campus WU

Holz- und Papierabfälle sollen erdölbasierte Kunststoffe ersetzen

Neu in Personalia:

Benjamin Rogl ist neuer Präsident von Ski amadé

Thomas Perissutti neuer Managing Director von Hansaton Österreich

WU Executive Academy hat einen neuen Dean: Sebastian Kortmann

Neue Partner bei Wolf Theiss: Fünf Beförderungen, eine Neueinsteigerin

Elisabeth Plese ist neue Anwältin im Arbeitsrechtsteam von KWR

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Anwälte & Kanzlei-Gründung: „Es gibt drei Wege der Spezialisierung“

Digitalisierung bringt Notare in Fahrt: A und I als Verbündete

Machen Sie sich fit für die Anforderungen rund um Steuern und KI!

Linde stellt der Marke Iurio Taxpoint und Dealpoint zur Seite

Pleiten wachsen auch 2026 weiter, KI-Crash als Damoklesschwert