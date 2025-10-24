Raimund-Bollenberger-Preis 2025 geht an Samuel Loibl und Sonja Walcher

Preisverleihung. Anwaltskanzlei DSC Doralt Seist Csoklich vergibt den Raimund-Bollenberger-Preis 2025 an Samuel Loibl und Sonja Walcher: Beide überzeugten die Jury mit Arbeiten zum Insolvenzrecht.

Anwaltskanzlei DSC Doralt Seist Csoklich hat wieder den diesjährigen Raimund-Bollenberger-Preis verliehen. Eine Jury kürte dabei Samuel Loibl und Sonja Walcher für ihre wissenschaftlichen Arbeiten zu den Gewinnern.

Die feierliche Preisverleihung fand in der Sky Lounge der WU Wien statt. Beide Preisträger präsentierten dabei ihre Arbeiten und diskutierten mit dem Publikum. Samuel Loibl befasste sich laut einer Aussendung mit dem Thema „Betriebsversicherung und Insolvenz“, Sonja Walcher analysierte „Freihändige Veräußerungen des Insolvenzverwalters“. Die Jury bestand aus Univ.-Prof. Stefan Perner, Univ.-Prof. Martin Spitzer sowie dem DSC-Partner Peter Csoklich.

Über den Award

Raimund Bollenberger war ein österreichischer Zivilrechtsexperte, Universitätsprofessor für Zivil- und Unternehmensrecht an der WU Wien sowie Rechtsanwalt und Partner bei DSC. Zu seinem Andenken zeichnet die Kanzlei jährlich die wissenschaftliche Leistung junger Akademikerinnen und Akademiker mit dem gleichnamigen Preis aus.

„Die Förderung des juristischen Nachwuchses ist eines unserer wichtigsten Anliegen. Daher freuen wir uns, mit dem Raimund-Bollenberger-Preis jährlich herausragende wissenschaftliche Arbeiten zu prämieren“, so Markus Kellner, Partner bei DSC: „Auch in diesem Jahr haben wir zahlreiche Bewerbungen erhalten, die die Jury und uns beeindruckt haben.“