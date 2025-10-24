 Open menu
Bildung & Uni, Recht

Raimund-Bollenberger-Preis 2025 geht an Samuel Loibl und Sonja Walcher

Christoph Diregger, Peter Bydlinski, Samuel Loibl, Martin Spitzer, Sonja Walcher, Peter Csoklich ©Roland Ferrigato

Preisverleihung. Anwaltskanzlei DSC Doralt Seist Csoklich vergibt den Raimund-Bollenberger-Preis 2025 an Samuel Loibl und Sonja Walcher: Beide  überzeugten die Jury mit Arbeiten zum Insolvenzrecht.

Anwaltskanzlei DSC Doralt Seist Csoklich hat wieder den diesjährigen Raimund-Bollenberger-Preis verliehen. Eine Jury kürte dabei Samuel Loibl und Sonja Walcher für ihre wissenschaftlichen Arbeiten zu den Gewinnern.

Die feierliche Preisverleihung fand in der Sky Lounge der WU Wien statt. Beide Preisträger präsentierten dabei ihre Arbeiten und diskutierten mit dem Publikum. Samuel Loibl befasste sich laut einer Aussendung mit dem Thema „Betriebsversicherung und Insolvenz“, Sonja Walcher analysierte „Freihändige Veräußerungen des Insolvenzverwalters“. Die Jury bestand aus Univ.-Prof. Stefan Perner, Univ.-Prof. Martin Spitzer sowie dem DSC-Partner Peter Csoklich.

Über den Award

Raimund Bollenberger war ein österreichischer Zivilrechtsexperte, Universitätsprofessor für Zivil- und Unternehmensrecht an der WU Wien sowie Rechtsanwalt und Partner bei DSC. Zu seinem Andenken zeichnet die Kanzlei jährlich die wissenschaftliche Leistung junger Akademikerinnen und Akademiker mit dem gleichnamigen Preis aus.

„Die Förderung des juristischen Nachwuchses ist eines unserer wichtigsten Anliegen. Daher freuen wir uns, mit dem Raimund-Bollenberger-Preis jährlich herausragende wissenschaftliche Arbeiten zu prämieren“, so Markus Kellner, Partner bei DSC: „Auch in diesem Jahr haben wir zahlreiche Bewerbungen erhalten, die die Jury und uns beeindruckt haben.“

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Neue Deals um BioNTech, Strabag, Assepro und mehr: Die Berater
  2. Anwaltsranking von „Der Standard“ und Statista erscheint im November
  3. Anwälte & Kanzlei-Gründung: „Es gibt drei Wege der Spezialisierung“
  4. „Der Spiegel“ zieht bei CA Immo in Berlin ein mit Taylor Wessing

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Benjamin Rogl ist neuer Präsident von Ski amadé

Thomas Perissutti neuer Managing Director von Hansaton Österreich

Machen Sie sich fit für die Anforderungen rund um Steuern und KI!

Private Equity in der Ära der seltenen Exits: Geduld wird belohnt

Pleiten wachsen auch 2026 weiter, KI-Crash als Damoklesschwert

Neu in Finanz:

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

RBI macht Kamila Makhmudová zur neuen Finanzvorständin

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen

Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte

Neu in Recht:

VIG-Übernahme der Nürnberger läuft an, Görg berät Großaktionärin

Raimund-Bollenberger-Preis 2025 geht an Samuel Loibl und Sonja Walcher

Informationsfreiheit: Vorerst nur wenige Anfragen – aber die können heftig sein

Neue Deals um BioNTech, Strabag, Assepro und mehr: Die Berater

Anwaltsranking von „Der Standard“ und Statista erscheint im November

Neu in Steuer:

Nachhaltigkeitsberichte: 60 % der edlen Maßnahmen sind nicht real

Ein Update für das italienische Steuerrecht in der 4. Auflage

SteuerExpress: Der zugezogene FH-Professor und der Zuzugsfreibetrag, Vermögensgegenstände als gewillkürtes Betriebsvermögen und mehr

28. Gemeinschaftsseminar der ASW startet am 27. November

SteuerExpress: Freier Dienstnehmer ohne Pflichtversicherung, Sanierung als Sonderausgabe, die Differenzbesteuerung und mehr

Neu in Bildung/Uni:

WU Entrepreneurship Center feierte das zehnjährige Bestehen

Neue Analyse-Tools aus Salzburg für digitale Gesundheitsdaten

WU Executive Academy hat einen neuen Dean: Sebastian Kortmann

Kunst & Wirtschaft: Eröffnung der neuen Outdoor-Gallery am Campus WU

Holz- und Papierabfälle sollen erdölbasierte Kunststoffe ersetzen

Neu in Personalia:

Benjamin Rogl ist neuer Präsident von Ski amadé

Thomas Perissutti neuer Managing Director von Hansaton Österreich

WU Executive Academy hat einen neuen Dean: Sebastian Kortmann

Neue Partner bei Wolf Theiss: Fünf Beförderungen, eine Neueinsteigerin

Elisabeth Plese ist neue Anwältin im Arbeitsrechtsteam von KWR

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Anwälte & Kanzlei-Gründung: „Es gibt drei Wege der Spezialisierung“

Digitalisierung bringt Notare in Fahrt: A und I als Verbündete

Machen Sie sich fit für die Anforderungen rund um Steuern und KI!

Linde stellt der Marke Iurio Taxpoint und Dealpoint zur Seite

Pleiten wachsen auch 2026 weiter, KI-Crash als Damoklesschwert