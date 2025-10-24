VIG-Übernahme der Nürnberger läuft an, Görg berät Großaktionärin

Versicherungen & Konzerne. Kanzlei Görg berät eine Großaktionärin von Nürnberger bei der geplanten Übernahme durch VIG. Mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage geht das Takeover in die heiße Phase.

Die deutsche Wirtschaftskanzlei Görg hat mit einem Team um die Partner Matthias Terlau (Federführung) und Lutz Pospiech die TECHNO-EINKAUF GmbH bei der Veräußerung ihres Aktienpaketes an der Nürnberger Beteiligungs-AG im Rahmen der öffentlichen Übernahme durch die Vienna Insurance Group (VIG) rechtlich beraten, so eine Aussendung.

Die TECHNO-EINKAUF GmbH halte gemeinsam mit drei anderen Gesellschaften ein Aktienpaket von rund 19% an Nürnberger. Die VIG ist die größte Versicherungsgruppe in Zentral-/Osteuropa und will durch die Übernahme der Nürnberger Versicherung wie berichtet in den deutschen Markt einsteigen.

Das Angebot

Die Aktien der Nürnberger werden aktuell im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse und an anderen deutschen Börsen gehandelt. Am 8. August 2025 kündigte die Nürnberger Beteiligungs-AG per ad hoc-Mitteilung an, dass die VIG in eine exklusive Due Diligence-Prüfung eingetreten sei, um den Erwerb einer Mehrheit zu prüfen. Der Due Diligence-Phase folgten Verhandlungen über die Verpflichtungen zum Angebot der unmittelbar und der mittelbar gehaltenen Aktienpakete der größeren Aktionäre an die VIG, heißt es seitens Görg weiter.

Nach Abschluss der Verhandlungen gab auch die TECHNO-EINKAUF GmbH eine bindende Verpflichtungserklärung ab. Es werde damit gerechnet, dass die Vienna Insurance Group im Laufe dieser Woche die Angebotsunterlage für das am 17. Oktober 2025 angekündigte öffentliche Übernahmeangebot veröffentlichen wird.

Im Team von Görg sind Matthias Terlau (Federführung, Partner, Bank- und Bankaufsichtsrecht, Köln), Lutz Pospiech (Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht, München), Lena Feldle (Senior Associate, M&A, München) und Niklas Lamberz (Associate, Bank- und Bankaufsichtsrecht, Köln).

