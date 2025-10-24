WU Entrepreneurship Center feierte das zehnjährige Bestehen

Jubiläum. Das WU Entrepreneurship Center feierte sein zehnjähriges Bestehen mit einer Festveranstaltung. Dabei ging es auch um die neue Beteiligungsgesellschaft der WU Wien.

Das WU Entrepreneurship Center feierte unlängst mit einer Festveranstaltung am Campus WU sein zehnjähriges Bestehen. Das Kompetenzzentrum der WU Wien begleitet Studierende, Forschende und Alumni entlang der Entrepreneurial Journey und zählt laut Financial Times zu Europas führenden Start-up Hubs, so eine Aussendung.

In seiner Festrede betonte WU-Rektor Rupert Sausgruber die Bedeutung des Gründungszentrums: „Seit zehn Jahren ist das WU Entrepreneurship Center ein wichtiger Teil unserer Universität. Es verbindet Forschung, Lehre und Praxis und schafft einen Raum für Innovation und Unternehmergeist.“

Staatssekretärin Elisabeth Zehetner unterstrich die nationale Bedeutung: „Das WU Entrepreneurship Center zeigt, wie stark Österreichs Universitäten Innovation und Unternehmertum vorantreiben können. Besonders durch das Entrepreneurship Center Network hat es hochschulübergreifende Zusammenarbeit ermöglicht und ein lebendiges Ökosystem für Gründerinnen und Gründer geschaffen.“

Die Erfolgsbilanz

In den vergangenen zehn Jahren nahmen laut WU über 57.000 Personen an Programmen und Events teil, mehr als 4.000 Beratungsgespräche wurden geführt und rund 600 Startup-Teams begleitet. Unterstützt wird das Center von rund 450 Mentorinnen und Mentoren sowie mehr als 400 Speaker, so die Uni.

Der Direktor des Gründungszentrums Rudolf Dömötör: „Was uns verbindet, ist der Glaube daran, dass Unternehmergeist überall entstehen kann, wenn man Menschen Impulse, Freiräume und Netzwerke bietet. Aus dieser Überzeugung ist ein Ort gewachsen, an dem Ideen Wirklichkeit werden und an dem Studierende, Forschende und Alumni gemeinsam Zukunft gestalten.“

WU Ignite Ventures startet mit Beteiligungen

Ein weiterer Meilenstein ist nun der Start von WU Ignite Ventures, der Beteiligungsgesellschaft der WU Wien. Bereits wenige Monate nach ihrer Gründung wurden mit constrct und Nexo die ersten beiden Startups aus dem Portfolio bekannt gegeben. Das Gründungszentrum war demnach mit der Auswahl und Begleitung der Start-ups betraut.

Das Wiener Startup constrct digitalisiert die Beschaffungs- und Lieferprozesse in der Bauwirtschaft und konnte durch die Unterstützung des Centers Rhomberg Ventures als Co-Investor gewinnen, heißt es. Nexo entwickelt ein smartes Exoskelett für die orthopädische Rehabilitation.

„Unser Ziel ist es, vielversprechende Start-ups in ihrer sensibelsten Phase zu unterstützen, mit Kapital, Know-how und Zugang zu einem starken Netzwerk“, so Direktor Dömötör, der auch Co-Geschäftsführer von WU Ignite Ventures ist.