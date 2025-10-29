 Open menu
Business, M&A, Recht

Mpreis verkauft seine Hydrogen-Tochter mit Binder Grösswang

Mona Graf ©Georg Wilke / Binder Grösswang

Völs/Tirol. Binder Grösswang beriet die Handelskette Mpreis beim Verkauf ihrer Hydrogen-Tochter an Tyczka.

Binder Grösswang beriet den Tiroler Lebensmitteleinzelhändler Mpreis beim Verkauf der Mpreis Hydrogen GmbH – tätig im Bereich Wasserstoffproduktion und -vermarktung  – an die Tyczka Hydrogen GmbH, so eine Aussendung.

Mpreis habe in den vergangenen Jahren am Standort in Völs/Tirol eine Vorreiterrolle im Bereich Wasserstofftechnologie eingenommen und mit der Produktion von grünem Wasserstoff einen nachhaltigen Beitrag zur Energiewende geleistet. Mit dem Vollzug der Transaktion übernimmt Tyczka Hydrogen die Anteile an der Mpreis Hydrogen GmbH und führe somit die Wasserstoffanlage, den Betrieb und das Expertenteam wie gewohnt weiter.

Die beiden familiengeführten Unternehmen arbeiten in dem Bereich laut den Angaben bereits langjährig zusammen. Der Vollzug der Transaktion stehe noch unter dem Vorbehalt des Eintritts einiger weniger aufschiebenden Bedingungen, mit deren Eintritt zeitnah zu rechnen sei.

  • Das Binder Grösswang Dealteam für Mpreis bestand aus Mona Graf, Gottfried Gassner (beide Partner) sowie Rechtsanwaltsanwärter Florian Höllebauer (alle Corporate/M&A).
  • Tyczka Hydrogen GmbH wurde käuferseitig von Beurle Rechtsanwälte unter der Leitung von Hermann Beurle (Gesellschaftsrecht/M&A) beraten.

Die Unternehmen

Mpreis ist ein Tiroler Lebensmittelhändler mit Filialen in Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten, Oberösterreich und Südtirol. Das Familienunternehmen beschäftigt über 5.100 Mitarbeiter:innen und betreibt mehrere Vertriebslinien, einen Produktionsbetrieb für Brot- und Gebäckspezialitäten sowie eine Metzgerei in Völs in Tirol.

Tyczka Hydrogen ist fokussiert auf die Erzeugung von Wasserstoff und die Versorgung von Kund:innen in den Branchen Industrie, Mobilität sowie Forschung und Entwicklung. Man decke die gesamte Wertschöpfungskette von der Wasserstoffproduktion über die Verdichtung und Abfüllung, Transport und Logistik bis hin zu Betankungs- und Anwendungstechnik ab.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Müllentsorgung: Saxinger berät bei Vergabeverfahren in Oberösterreich
  2. Raimund-Bollenberger-Preis 2025 geht an Samuel Loibl und Sonja Walcher
  3. Neue Deals um BioNTech, Strabag, Assepro und mehr: Die Berater
  4. Anwaltsranking von „Der Standard“ und Statista erscheint im November

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Elektromobilität bis 2050: Das Reich der drei Geschwindigkeiten

respACT CEO-Talk: Die Transformation und ihre Herausforderungen

Benjamin Rogl ist neuer Präsident von Ski amadé

Thomas Perissutti neuer Managing Director von Hansaton Österreich

Machen Sie sich fit für die Anforderungen rund um Steuern und KI!

Neu in Finanz:

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

RBI macht Kamila Makhmudová zur neuen Finanzvorständin

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen

Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte

Neu in Recht:

Mpreis verkauft seine Hydrogen-Tochter mit Binder Grösswang

Müllentsorgung: Saxinger berät bei Vergabeverfahren in Oberösterreich

Vergabeverfahren: Das sind die neuen, tieferen EU-Schwellenwerte

VIG-Übernahme der Nürnberger läuft an, Görg berät Großaktionärin

Raimund-Bollenberger-Preis 2025 geht an Samuel Loibl und Sonja Walcher

Neu in Steuer:

Neues Webinar: Die Personalverrechnung in Apotheken

Sozialversicherung: Daten zu Beitragsgrundlagen öffentlich einsehbar

SteuerExpress: Steuerfreiheit von Überstundenzuschlägen am Sonntag nicht ohne Nachweis

Nachhaltigkeitsberichte: 60 % der edlen Maßnahmen sind nicht real

Ein Update für das italienische Steuerrecht in der 4. Auflage

Neu in Bildung/Uni:

Geldspritze für die TU Wien Foundation: So fördert sie künftig Forscher

Achtes Christian Doppler Labor startet an der Uni Salzburg

Kann der Flugverkehr klimaneutral werden? Neues Modell der Forschung

WU Entrepreneurship Center feierte das zehnjährige Bestehen

Neue Analyse-Tools aus Salzburg für digitale Gesundheitsdaten

Neu in Personalia:

Benjamin Rogl ist neuer Präsident von Ski amadé

Thomas Perissutti neuer Managing Director von Hansaton Österreich

WU Executive Academy hat einen neuen Dean: Sebastian Kortmann

Neue Partner bei Wolf Theiss: Fünf Beförderungen, eine Neueinsteigerin

Elisabeth Plese ist neue Anwältin im Arbeitsrechtsteam von KWR

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Sozialversicherung: Daten zu Beitragsgrundlagen öffentlich einsehbar

SteuerExpress: Steuerfreiheit von Überstundenzuschlägen am Sonntag nicht ohne Nachweis

Achtes Christian Doppler Labor startet an der Uni Salzburg

Anwälte & Kanzlei-Gründung: „Es gibt drei Wege der Spezialisierung“

Digitalisierung bringt Notare in Fahrt: A und I als Verbündete