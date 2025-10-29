Mpreis verkauft seine Hydrogen-Tochter mit Binder Grösswang

Völs/Tirol. Binder Grösswang beriet die Handelskette Mpreis beim Verkauf ihrer Hydrogen-Tochter an Tyczka.

Binder Grösswang beriet den Tiroler Lebensmitteleinzelhändler Mpreis beim Verkauf der Mpreis Hydrogen GmbH – tätig im Bereich Wasserstoffproduktion und -vermarktung – an die Tyczka Hydrogen GmbH, so eine Aussendung.

Mpreis habe in den vergangenen Jahren am Standort in Völs/Tirol eine Vorreiterrolle im Bereich Wasserstofftechnologie eingenommen und mit der Produktion von grünem Wasserstoff einen nachhaltigen Beitrag zur Energiewende geleistet. Mit dem Vollzug der Transaktion übernimmt Tyczka Hydrogen die Anteile an der Mpreis Hydrogen GmbH und führe somit die Wasserstoffanlage, den Betrieb und das Expertenteam wie gewohnt weiter.

Die beiden familiengeführten Unternehmen arbeiten in dem Bereich laut den Angaben bereits langjährig zusammen. Der Vollzug der Transaktion stehe noch unter dem Vorbehalt des Eintritts einiger weniger aufschiebenden Bedingungen, mit deren Eintritt zeitnah zu rechnen sei.

Das Binder Grösswang Dealteam für Mpreis bestand aus Mona Graf, Gottfried Gassner (beide Partner) sowie Rechtsanwaltsanwärter Florian Höllebauer (alle Corporate/M&A).

Tyczka Hydrogen GmbH wurde käuferseitig von Beurle Rechtsanwälte unter der Leitung von Hermann Beurle (Gesellschaftsrecht/M&A) beraten.

Die Unternehmen

Mpreis ist ein Tiroler Lebensmittelhändler mit Filialen in Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten, Oberösterreich und Südtirol. Das Familienunternehmen beschäftigt über 5.100 Mitarbeiter:innen und betreibt mehrere Vertriebslinien, einen Produktionsbetrieb für Brot- und Gebäckspezialitäten sowie eine Metzgerei in Völs in Tirol.

Tyczka Hydrogen ist fokussiert auf die Erzeugung von Wasserstoff und die Versorgung von Kund:innen in den Branchen Industrie, Mobilität sowie Forschung und Entwicklung. Man decke die gesamte Wertschöpfungskette von der Wasserstoffproduktion über die Verdichtung und Abfüllung, Transport und Logistik bis hin zu Betankungs- und Anwendungstechnik ab.