Business, Recht

Müllentsorgung: Saxinger berät bei Vergabeverfahren in Oberösterreich

Edwin Scharf ©Saxinger

Linz. Wirtschaftskanzlei Saxinger hat eine Bietergemeinschaft bei einem Vergabeverfahren rund um die thermische Verwertung von Rest- und Sperrmüll in Oberösterreich beraten.

Die Anwaltskanzlei Saxinger hat laut einer Aussendung eine Bietergemeinschaft bestehend aus Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH und Linz Service GmbH für Infrastruktur und Kommunale Dienste rechtlich bei einem europaweiten Vergabeverfahren rund um die thermische Verwertung von Rest- und Sperrmüll in Oberösterreich beraten. Die BAV Abfallbehandlungs GmbH (BAVA) hat den Auftrag vergeben.

Laut den Angaben wird der neue Vertrag, der bis bis 2036 läuft, ab 1. Juli 2026 in Kraft treten. Er beinhaltet demnach die jährliche Verwertung von rund 160.000 Tonnen Rest- und Sperrmüll in den Anlagen in Linz und Wels, wo daraus Fernwärme und Strom erzeugt werden.

Das Beratungsteam

Das Team bei Saxinger hat das Verfahren bieterseitig rechtlich begleitet. Federführend beteiligt waren die Partner Edwin Scharf, Franz Mittendorfer, Thomas Rosenthaler und Rechtsanwalt Dieter Duursma.

„Das erfolgreiche Verfahren schafft Planungssicherheit und leistet einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Energiegewinnung aus Abfallstoffen“, so Edwin Scharf, Partner bei Saxinger.

 

 

