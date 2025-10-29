 Open menu
Neues Webinar: Die Personalverrechnung in Apotheken

Weiterbildung. Die Personalverrechnung in öffentlichen Apotheken hat ihre Tücken, so die ASW: Ein Webinar im November beschäftigt sich damit.

In dem Webinar für Praktiker:innen am 6.11.2025 geht es um die korrekte Verfahrensweise in Sachen Gehaltskassengesetz, Kollektivverträge und Meldewesen bei der Pharmazeutischen Gehaltskasse, heißt es in einer Ankündigung der Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW).

Zielgruppe des Online-Fortbildungsevents sind insbesondere Personalverrechner:innen, die ihr Know-how im Apothekenwesen vertiefen möchten, heißt es weiter. Die Betonung liegt demnach auf rechtssicherer und effizienter Abrechnung, ob angestellte Apotheker:innen, Aspirant:innen oder PKAs (Pharmazeutisch-kaufmännische Assistent:innen).

Die Themen

Behandelt werden laut ASW die Abrechnung von angestellten Apotheker:innen und Aspirant:innen, das Gehaltskassengesetz und Meldewesen, die verschiedenen Kollektivverträge, die Abrechnung von Bereitschaftsdiensten, Arbeitszeitmodelle, Sonderzahlungen usw.

Dazu gibt es u.a. Praxis-Beispiele zur Anwendung des Gehaltskassengesetzes und der Kollektivverträge. Die Vortragende ist Erika Gutlederer-Leskovar (Österreichischer Apothekerverband).

