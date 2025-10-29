 Open menu
respACT CEO-Talk: Die Transformation und ihre Herausforderungen

Daniela Knieling, Peter Giffinger, Benoit Bazin, Sabine Herlitschka, Severin Gruber, Gabriela Maria Straka ©respACT / Philia Kleemann

Wien. Um die ESG-Transformation großer Unternehmen ging es beim respACT CEO-Talk 2025 mit Saint-Gobain-CEO Benoît Bazin.

Unter dem Motto „Sustainable Transformation – Herausforderungen und Chancen aus der Perspektive großer Unternehmen“ fand am 22. Oktober in der Französischen Botschaft der respACT CEO-Talk 2025 statt. Entscheidungsträger:innen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft diskutierten, wie Unternehmen den Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit strategisch gestalten und fest in ihre Geschäftsmodelle integrieren können, so eine Aussendung.

Event mit prominenten Namen

Matthieu Peyraud, Botschafter der Republik Frankreich in Österreich, in seiner Begrüßung: „Ich freue mich darüber, dass Innovation und ökologischer Wandel im Mittelpunkt der französisch-österreichischen Zusammenarbeit stehen. Der respACT CEO- Talk mit u. a. Benoît Bazin, dem CEO der Saint-Gobain Gruppe, zeigt, wie wichtig es ist, die Ziele der nachhaltigen Entwicklung auf nationaler und internationaler Ebene umzusetzen und dabei konkrete Impulse für die nachhaltige Transformation von Unternehmen zu geben.”

Anschließend führte Gabriela Maria Straka, Vorstandsmitglied von respACT und Chefredakteurin Manz NIU, durch ein Podiumsgespräch zu Chancen und Herausforderungen der nachhaltigen Transformation. Severin Gruber, Generalsekretär im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie & Tourismus: „Österreich und alle Mitgliedstaaten müssen ehrgeizige europäische Ziele im Bereich Klima und Energie erreichen. Dabei stehen wir vor der Herausforderung, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit mit nachhaltiger Entwicklung zu verknüpfen. Auch Unternehmen versuchen, wirtschaftliche Stärke mit sozialer und ökologischer Verantwortung in Einklang zu bringen. Sie konzentrieren sich auf innovative Technologien, nachhaltige und sichere Lieferketten sowie eine wertschätzende und positive Unternehmenskultur.“

Durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, den Einsatz erneuerbarer Energien und einen Fokus auf Energieeffizienz können Firmen langfristige Wettbewerbsvorteile erreichen, so Gruber: „Diese umfassenden Maßnahmen stärken auch den Wirtschaftsstandort und unterstützen die Erreichung der ambitionierten Ziele.“

Seit 15 Jahren an der Arbeit

Sabine Herlitschka, CEO von Infineon Technologies Austria AG und Vorstandsvorsitzende der Industriellenvereinigung, betonte: „Für uns sind Dekarbonisierung und Digitalisierung zentrale Kernelemente unserer Vision. Und das nicht erst seit gestern: Seit 15 Jahren ist Infineon als eines der weltweit nachhaltigsten Unternehmen im Dow Jones Sustainability Index gelistet. Wir gestalten durch unsere Produkte, Prozesse und durch unser Handeln die ‚Triple Transformation‘ aktiv mit. Denn Nachhaltigkeit und Digitalisierung gehen auch mit einer Weiterentwicklung der Gesellschaft einher.“

Benoît Bazin, Präsident und CEO der Saint-Gobain Gruppe, hob hervor: „Der Klimawandel und der Schutz der natürlichen Ressourcen verändern unsere Welt grundlegend, und wir müssen entschlossen darauf reagieren. Als globaler Vorreiter und weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiges Bauen weiß Saint-Gobain, dass echte Veränderungen über einzelne Projekte oder grüne Checklisten hinausgehen und ein grundlegendes Umdenken in unserer gesamten Wertschöpfungskette erfordern, um wirtschaftliche Leistung mit ökologischer Verantwortung in Einklang zu bringen.“

Diese Transformation erfordere Zusammenarbeit und entstehe aus ihr: Hand in Hand mit lokalen Partnern, die die spezifischen Bedürfnisse ihrer Märkte verstehen. Die Transformation der Bauindustrie sei nichts, was sein Unternehmen allein erreichen könne, so Bazin.

Die Aufgaben

Ziel der Diskussion war es, nachhaltige Transformation aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, die entscheidende Rolle unternehmerischer Verantwortung auf C-Level hervorzuheben und konkrete Handlungsimpulse für Unternehmensleitungen in Österreich zu vermitteln, so die Veranstalter. Daniela Knieling, Geschäftsführerin von respACT: „Der CEO-Talk hat eindrucksvoll gezeigt, dass nachhaltige Transformation nicht nur ein Zukunftsthema ist, sondern bereits heute strategisch in großen Unternehmen verankert wird. Der offene Austausch zwischen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft ist entscheidend, um gemeinsam praktikable Lösungen zu entwickeln .”

Auch respACT-Präsident Peter Giffinger betonte die Bedeutung solcher Dialoge: „Nachhaltige Transformation ist kein Nice-to-have, sondern ein zentraler Wettbewerbsfaktor. Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle zukunftsfähig ausrichten, schaffen nicht nur ökologische Mehrwerte, sondern sichern auch langfristig ihren wirtschaftlichen Erfolg.”

Die Unterstützer

Die Veranstaltung fand laut den Angaben in Kooperation mit der Französischen Botschaft sowie Saint-Gobain statt und wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus und der Industriellenvereinigung unterstützt.

