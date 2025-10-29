 Open menu
Sozialversicherung: Daten zu Beitragsgrundlagen öffentlich einsehbar

Screenshot vom Dashboard DVSV
Das neue Dashboard (© DVSV)

Wien. Das Online-Dashboard des Dachverbands der Sozialversicherungsträger liefert Daten zum Einkommen der unselbstständig Beschäftigten in Österreich.

Der Dachverband der Sozialversicherungsträger (DVSV) hat ein neues Online-Dashboard entwickelt, das ab sofort öffentlich zugänglich sein soll. Dort stehen demnach erstmals Daten zu Beitragsgrundlagen zur Verfügung. Diese Informationen zeigen, wie viel Einkommen beschäftigte Personen bis zur Höchstbeitragsgrundlage verdienen, die für Sozialversicherungsbeiträge relevant ist.

Analysen nach verschiedenen Kriterien

Das Dashboard ermöglicht laut einer Aussendung Analysen nach verschiedenen Merkmalen. Die Daten lassen sich nach Alter, Geschlecht, Bundesland, Wirtschaftszweig und Beschäftigtengruppe auswerten. Auf diese Weise sollen Nutzerinnen und Nutzer feststellen können, wie Durchschnittseinkommen in einzelnen Branchen ausfallen. Das Portal zeigt weiters, wie sich Einkommen zwischen verschiedenen Bereichen unterscheiden.

Aggregierte Daten in Verwendung

Die Veröffentlichung richtet sich an Unternehmen, Medien, Forschungseinrichtungen und die Öffentlichkeit. Das Dashboard soll die Grundlage für datenbasierte Analysen und Transparenz in der österreichischen Wirtschaft schaffen, heißt es. Stichwort Datenschutz: Die veröffentlichten Informationen sind aggregierte Daten, also Zusammenfassungen nach Gruppen. Auf einzelne Personen können keine Rückschlüsse gezogen werden. Dies schütze die Privatsphäre der Versicherten. Neben dem Blick auf durchschnittliche Einkommen können im Dashboard auch die Verteilung von Verdiensten innerhalb von Branchen analysiert werden. Das soll Einblicke in die Einkommensstrukturen der österreichischen Wirtschaft ermögichen.

Das neue Beitragsgrundlagen-Dashboard ist nicht das erste öffentliche Informationsangebot der Sozialversicherung; bereits verfügbar ist ein Fehlzeitendashboard, das Daten zu Krankenständen darstellt.

