Das ist das neue Rektorat der Vetmeduni bis 2029

Wien. Offizieller Start für das Rektorat der Veterinärmedizinischen Universität Wien, das bis 2029 arbeiten wird.

Das neue Rektorat der Veterinärmedizinischen Universität Wien (Vetmeduni) wurde diese Woche offiziell angelobt: Rektor Matthias Gauly und die Vizerektorinnen Martina Marchetti-Deschmann, Barbara Bockstahler und Birgit Hochenegger-Stoirer wurden bei einem Festakt mit rund 150 Gästen symbolisch in ihren Ämtern bestätigt. Sie haben ihre Funktionen seit 15. April dieses Jahres inne; die Funktionsperiode des neuen Rektorats endet 2029 – das bisherige Rektorat setzte sich aus Petra Winter (Rektorin) und ihren Vizerektoren Otto Doblhoff-Dier, Jürgen Rehage und Manuela Raith zusammen.

Bandbreite der Veterinärmedizin

Rektor Matthias Gauly unterstrich in seiner Antrittsrede die Bedeutung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Erfolg der Universität. Laut einer Aussendung der Univesität sei es sein Ziel, gemeinsam mit dem Vizerektorat und allen Kollegialorganen eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die von Wertschätzung und Motivation geprägt ist. Die Vetmeduni decke heute die gesamte Bandbreite der Veterinärmedizin ab – von der Lebensmittelsicherheit über die Wildtierökologie bis hin zur Ethik, von der Kleintierchirurgie über die Bestandsbetreuung für Nutztiere bis zur biomedizinischen Grundlagenforschung.

Martina Marchetti-Deschmann übernimmt als Vizerektorin die Verantwortung für Forschung, Internationales und Nachhaltigkeit. Barbara Bockstahler wird als Vizerektorin für Lehre, Lehrinnovationen und klinische Angelegenheiten zuständig sein. Birgit Hochenegger-Stoirer nimmt als Vizerektorin die Bereiche Finanzen, Digitalisierung und Innovation wahr.