Recht, Tech, Veranstaltung

Legal Tech Event zu Microsoft & Cloud mit Future-Law

Andrei Salajan, Sophie Martinetz, Peter Forster ©Future-Law

Wien. Future-Law lud zur Veranstaltung „LegalTech Evolution – Cloud, AI & Security für Kanzleien“ unter Microsoft-Flagge. Es ging um Clouds und KI für Anwaltskanzleien.

Am 22. Oktober 2025 versammelten sich im Microsoft Auditorium in Wien Anwälte, Kanzleileiter und IT-Profis zur Veranstaltung „LegalTech Evolution – Cloud, AI & Security für Kanzleien“ von Future-Law. Der LegalTech-Nachmittag bot Einblicke in die digitale Transformation und die IT-Pflichten von Anwaltskanzleien im Zeitalter von Cloud und Künstlicher Intelligenz.

Das Auftakt-Interview mit Andrei Salajan, Director Legal Tech & Innovation bei Schönherr, und Sophie Martinetz, Gründerin von Future-Law und Mitveranstalterin, behandelte den Bedarf an Information rund um die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen. Die Themen reichten laut einer Aussendung von grundlegenden IT Requirements und Möglichkeiten zu Cloud-Lösungen und Datenschutz bis hin zu Anwendungsszenarien für mehr Effizienz und Sicherheit im Kanzleialltag.

„Technologie verändert den Rechtsmarkt, aber sie ersetzt ihn nicht. Entscheidend ist, dass Kanzleien den Wandel aktiv gestalten und digitale Werkzeuge gezielt einsetzen, um ihre juristische Exzellenz zu stärken“, so Sophie Martinetz.

Von Cloud-Migration bis KI

Martin Hörmann, Government Affairs Director bei Microsoft Österreich, präsentierte die Vorteile einer Cloud-Infrastruktur mit Standort Österreich. Dabei demonstrierte Hörmann auch, wie Microsoft Azure in der Region „Austria East“ von Kanzleien genutzt werden kann.

Mit einer stärker lokal verankerten Cloud-Infrastruktur will Microsoft bekanntlich europäischen Kunden die Sorgen vor einem möglichen Zugriff von US-Regierungsstellen auf ihre Daten nehmen. Eine Garantie, dass EU-Daten nie an die US-Regierung weitergegeben werden, kann das US-Unternehmen aber nicht geben – so jedenfalls Anton Carniaux, Chefjustiziar von Microsoft France, bei einer Anhörung vor dem französischen Parlament (wie das IT-Portal heise berichtet hat).

Peter Forster, Lead Architect bei base-IT, gab anschließend einen Einblick in „Lift & Shift“-Migrationsprojekte. Er behandelte in seinem Vortrag unter anderem die Themen Datenschutz, Compliance und häufige Stolperfallen. Abschließend lud er die Teilnehmenden zu einem interaktiven KI-Selbsttest ein.

„Die Cloud ist längst kein Zukunftsthema mehr; sie ist Realität. Entscheidend ist, die Migration strukturiert und sicher umzusetzen, damit Kanzleien nicht nur modern, sondern auch compliant arbeiten“, so Forster.

„Datenschutzrechtlicher Supergau“

Danach beleuchtete Daniela Birnbauer, Anwältin bei Schönherr, in einem Vortrag die rechtliche Perspektive bei der digitalen Transformation von Anwaltskanzleien. Sie gab einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Nutzung von Cloud- und KI-Technologien in der Anwaltschaft und zeigte auf, welche Sorgfaltspflichten, Haftungsfragen und berufsrechtlichen Grenzen beachtet werden müssen. „In einer Kanzlei ist es wichtig, keine frei zugänglichen KI-Tools einzusetzen, denn das kann zum datenschutzrechtlichen Supergau führen“, so Birnbauer.

Ein zentraler Schwerpunkt der Veranstaltung lag auf dem Schutz sensibler Mandantendaten. Mehrere Vortragenden zeigten auf, wie sich die Anforderungen der DSGVO und standesrechtliche Vorgaben im Kanzleialltag umsetzen lassen. Dabei wurden auch Tools wie Microsoft Purview oder Managed Compliance Services präsentiert.

Im anschließenden Security-Block standen Zero-Trust-Ansätze, Cloud-Security und Managed Security Services im Mittelpunkt mit Strategien für nachhaltige IT-Sicherheit in Kanzleien. Im einem Abschluss-Panel diskutierten Sophie Martinetz und Andrei Salajan die Erfolgsfaktoren für ein gelungenes Change Management.

