 Open menu
Business, Recht, Steuer

Quality Austria Certification wird Prüfstelle für CO2-Berichterstattung

Das Bild zeigt Axel Dick von Quality Austria
Axel Dick (© Quality Austria)

Wien. Eine Tochter der Quality Austria Holding ist erste Akkreditierungsstelle für das neue Emissionshandelssystem EU-ETS 2, das unter anderem Tankstellen betrifft.

Mit der europäischen Verschärfung der Klimapolitik müssen Österreichs Anbieter von Heiz- und Treibstoffen seit diesem Jahr ihre CO2-Emissionen melden – eine neue Berichtspflicht, auf die sich rund 275 Unternehmen einstellen müssen. Die zur Quality Austria Holding gehörende Quality Austria Certification wurde nun als erste österreichische Akkreditierungsstelle (Prüfstelle) für das neue EU-Emissionshandelssystem EU-ETS 2 zugelassen, heißt es in einer Aussendung. Diese Institution prüft und bescheinigt demnach, dass Unternehmen ihre CO2-Austoße korrekt erfasst haben.

Emissionen überwachen

Betroffene Unternehmen müssen ab 2025 ihre Emissionen überwachen und diese bis 30. April des folgenden Jahres beim zuständigen Zollamt elektronisch melden. Damit die Meldung zulässig ist, muss eine externe, unabhängige Prüfstelle die Daten vorher überprüft und ein positives Prüfgutachten (Bestätigung) ausgestellt haben. Ohne diese Prüfung können Unternehmen ihre Berichtspflichten nicht erfüllen, erläutert das Unternehmen.

Sein Unternehmen ermögliche betroffenen Unternehmen – also Lagerhäusern, Heizöl- und Kohlehändlern sowie andere Brenn- und Treibstofflieferanten in Österreich – die gesetzeskonforme Bilanzierung der CO2-Emissionen zur fristgerechten Berichterstattung, wird Axel Dick, Leitung Business Development Umwelt und Energie bei Quality Austria Certification in der Aussendung zitiert.

Über EU-ETS 2

Das System EU-ETS 2 ist ein europäisches Programm zur Regulierung von Emissionen aus zwei Bereichen: Heiz- und Brennstoffe für Gebäude sowie Treibstoffe für Autos und Lastkraftwagen. Die EU will damit ihre Klimaziele erreichen. Anstatt die Kosten an Privatpersonen weiterzugeben, müssen Lieferanten von Heiz- und Treibstoffen – etwa Tankstellen, Heizöl-Händler oder Energieversorger – künftig sogenannte Emissionszertifikate kaufen. Diese Zertifikate entsprechen einem bestimmten Volumen an CO2 und gleichen damit die Emissionen ihrer Produkte aus; ab 2027 wird dieses System vollständig wirksam.

EU-ETS 2 entstand als Teil des sogenannten „Fit for 55″-Pakets der EU. Während einer zweijährigen Implementierungsphase ab heuer können sich Unternehmen schrittweise an die neuen Anforderungen gewöhnen. Diese Übergangsphase soll es Betrieben möglich  machen, ihre Systeme zur CO2-Erfassung aufzubauen und sich mit den neuen Berichtspflichten vertraut zu machen, bevor die verpflichtende Prüfung vollständig in Kraft tritt.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Kann der Flugverkehr klimaneutral werden? Neues Modell der Forschung
  2. AIT eröffnet neues Wärmepumpenlabor
  3. Holz- und Papierabfälle sollen erdölbasierte Kunststoffe ersetzen
  4. Richter orten am Grundrechtstag „Handlungsbedarf beim Klimaschutz“

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Elektromobilität bis 2050: Das Reich der drei Geschwindigkeiten

respACT CEO-Talk: Die Transformation und ihre Herausforderungen

Benjamin Rogl ist neuer Präsident von Ski amadé

Thomas Perissutti neuer Managing Director von Hansaton Österreich

Machen Sie sich fit für die Anforderungen rund um Steuern und KI!

Neu in Finanz:

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

RBI macht Kamila Makhmudová zur neuen Finanzvorständin

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen

Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte

Neu in Recht:

Quality Austria Certification wird Prüfstelle für CO2-Berichterstattung

Legal Tech Event zu Microsoft & Cloud mit Future-Law

Mpreis verkauft seine Hydrogen-Tochter mit Binder Grösswang

Müllentsorgung: Saxinger berät bei Vergabeverfahren in Oberösterreich

Vergabeverfahren: Das sind die neuen, tieferen EU-Schwellenwerte

Neu in Steuer:

Neues Webinar: Die Personalverrechnung in Apotheken

Sozialversicherung: Daten zu Beitragsgrundlagen öffentlich einsehbar

SteuerExpress: Steuerfreiheit von Überstundenzuschlägen am Sonntag nicht ohne Nachweis

Nachhaltigkeitsberichte: 60 % der edlen Maßnahmen sind nicht real

Ein Update für das italienische Steuerrecht in der 4. Auflage

Neu in Bildung/Uni:

Das ist das neue Rektorat der Vetmeduni bis 2029

Geldspritze für die TU Wien Foundation: So fördert sie künftig Forscher

Achtes Christian Doppler Labor startet an der Uni Salzburg

Kann der Flugverkehr klimaneutral werden? Neues Modell der Forschung

WU Entrepreneurship Center feierte das zehnjährige Bestehen

Neu in Personalia:

Das ist das neue Rektorat der Vetmeduni bis 2029

Benjamin Rogl ist neuer Präsident von Ski amadé

Thomas Perissutti neuer Managing Director von Hansaton Österreich

WU Executive Academy hat einen neuen Dean: Sebastian Kortmann

Neue Partner bei Wolf Theiss: Fünf Beförderungen, eine Neueinsteigerin

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Sozialversicherung: Daten zu Beitragsgrundlagen öffentlich einsehbar

SteuerExpress: Steuerfreiheit von Überstundenzuschlägen am Sonntag nicht ohne Nachweis

Achtes Christian Doppler Labor startet an der Uni Salzburg

Anwälte & Kanzlei-Gründung: „Es gibt drei Wege der Spezialisierung“

Digitalisierung bringt Notare in Fahrt: A und I als Verbündete