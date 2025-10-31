 Open menu
ContourGlobal kauft 31 slowakische PV-Anlagen: Die Berater

Aurelius Freytag ©Stefan Gergely / Eversheds Sutherland

Energie & Anwälte. ContourGlobal Österreich hat 31 Photovoltaikanlagen in der Slowakei erworben. Eversheds, Kinstellar und Schönherr waren aktiv.

Eversheds Sutherland Austria und Eversheds Sutherland Slovakia haben die ContourGlobal Erneuerbare Energie Europa GmbH (Österreich) beim Verkauf von 31 Photovoltaikanlagen in der Slowakei rechtlich begleitet. Die Transaktion umfasse das größte in Betrieb befindliche Solar-PV-Portfolio der Slowakei und sei damit ein bedeutender Meilenstein „in unserem strategischen Asset-Rotationsprogramm. Mit diesem Schritt können wir unser Wachstum noch gezielter auf unsere Kernmärkte ausrichten und unseren Fokus auf Photovoltaik mit Batteriespeichern (PV + BESS) sowie Onshore-Windenergie weiter ausbauen“, so Frederik Haspel, Global Head of M&A von ContourGlobal.

Das M&A-Team von Eversheds Sutherland hat die grenzüberschreitende Transaktion von der rechtlichen Due Diligence über die Finanzrestrukturierung und Vertragsverhandlung bis zum Closing am 23. Oktober 2025 beraten, so eine Aussendung. Die weiteren Parteien wurden von Schönherr in der Slowakei und Kinstellar vertreten. Die Transaktion stärke das Profil von Eversheds im Bereich Clean Energy, so Rechtsanwalt Aurelius Freytag.

Die Unternehmen

ContourGlobal ist ein unabhängiger Stromproduzent (IPP) und eine Beteiligung von Geldhaus KKR. Das Unternehmen verwaltet derzeit mehr als 5,5 GW installierte Kapazität über verschiedene Technologien und Anlageklassen hinweg, wobei weitere 800 MW an erneuerbaren Energien im Bau und rund 12,6 GW in der Entwicklungsphase seien.

Der M&A Deal wurde in Österreich federführend von Aurelius Freytag, Partner und Sebastian Borer, Legal Director bei Eversheds Sutherland Austria betreut. In der Slowakei waren Bernhard Hager, Managing Partner und Filip Kozon, Senior Associate bei Eversheds Sutherland Slovakia zuständig.

