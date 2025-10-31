Einladung zur Kinopremiere: LexCon 7 in Salzburg und Graz

Sie sind herzlich zur LexCon 2025 eingeladen, einem Event der besonderen Art: LexisNexis tourt wieder durch Österreich und veranstaltet die LexCon 7 – The Rise of Legal AI.

Susanne Mortimore (CEO LexisNexis Österreich), Andreas Geyrecker (Director Product LexisNexis Österreich) und Kathrin Hagenauer (Director Content LexisNexis Österreich) gehen der Frage auf den Grund, inwiefern die Versprechen von Legal AI eingelöst wurden und welche Zukunft sich bereits heute abzeichnet.

Keine Vorträge. Kein klassisches Konferenzformat. Stattdessen erwartet Sie die Premiere eines Films. Im Rahmen einer multimedialen Darbietung in einem Kino präsentieren wir die neuesten Entwicklungen für Recht & Steuer.

