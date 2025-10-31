Neuer Kurzlehrgang Kanzleigründung im Dezember und März

Wien. Den richtigen Weg zur eigenen Anwaltskanzlei soll eine Tagung von Manz nahebringen – mit Fokus auf Planung, Markt, Klienten und Problemgebieten.

Die Veranstaltung findet am 2.12.2025 und 10.3.2026 in Wien statt. Die Bandbreite der Themen am ersten Tag reicht von Marktanalyse und typischen Arbeitsformen (Einzelkämpfer – Sozietät – Regiegemeinschaft – angestellte:r Anwalt/Anwältin) über gesellschaftsrechtliche Fragen und die Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen bis zu den Risiken der Selbständigkeit und den Vorschriften für die Kanzlei (Kanzleisitz – Sprechstelle – Residenzpflicht).

Von Substitut bis Social Media

Auch Punkte wie die Substitutionsvereinbarung, Konkurrenzklauseln, die Zusammenarbeit mit Vereinen, Prozessfinanzierern usw. werden laut Veranstalter betrachtet, weiters Kommunikation, Werbung und Networking, Versicherungen und Pension, Kosten und Steuern.

Am zweiten Lehrgangstag geht es um Treuhandschaft inklusive Geldwäsche-Prävention, den Anwalt als Arbeitgeber und damit verbundene arbeitsrechtliche Fragen (Sekretariat, Konzipienten, studentische Beschäftigte,…) sowie um Legal Tech und Datenschutz (von Social Media bis Cloud vs. lokaler Server). Auch das Standesrecht und die Anwaltshaftung werden näher betrachtet, weiters das Honorar (und Streitigkeiten darüber) u.v.m.

Die Tagungsleitung

Die Tagungsleitung liegt bei Mag.a Martina Hackl (Anwältin in Wien, spezialisiert auf Familienrecht und Erbrecht; außerdem Disziplinarrätin der Rechtsanwaltskammer Wien) sowie Mag. Jakob Weinrich, LL.M.(Anwalt in Wien mit Spezialisierung auf Familienrecht und Immobilienrecht).