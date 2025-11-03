UBM holt sich 75 Mio. Euro per neuem Green Bond mit DLA Piper

Developer & Anwälte. Wirtschaftskanzlei DLA Piper berät UBM bei der Platzierung eines neuen Green Bonds über 75 Millionen Euro. Wolf Theiss betreute die Banken.

DLA Piper hat ihre langjährige Mandantin UBM Development AG bei der erfolgreichen Platzierung ihres nächsten Green Bonds im Nominale von 75 Millionen Euro rechtlich begleitet, so eine Aussendung: Der gesamte Emissionserlös dieser Grünen Anleihe werde für Finanzierungen mit Nachhaltigkeitsbezug verwendet.

Die Transaktion

Das Wiener Kapitalmarktrechtsteam der globalen Wirtschaftskanzlei hat den österreichischen Immobilienentwickler UBM bereits bei der Emission des ersten UBM Green Bonds im Juli 2023, eines weiteren Green Bonds im Oktober 2024 sowie der ersten Grünen Hybridanleihe im Mai 2025 betreut.

Beim jüngsten Green Bond sei besonders die hohe Akzeptanz des begleitenden Umtauschangebots für zwei frühere Anleihen aus den Jahren 2019 und 2021 hervorzuheben: Mit einer Umtauschquote von insgesamt 45 Prozent, die sich am oberen Ende der historisch bislang erzielten Werte bewege, konnte das Rückzahlungsvolumen dieser beiden UBM-Anleihen deutlich reduziert werden, heißt es.

Unternehmen und Teams

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag (Platin-Rating von EcoVadis, Prime-Status von ISS ESG). UBM ist im Prime Market der Wiener Börse gelistet.

Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) fungierte bei der Transaktion als Sole Global Coordinator und Paying Agent sowie gemeinsam mit der Montega Markets GmbH als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner. Die rechtliche Begleitung der Transaktion auf Seite der Emittentin erfolgte durch das Wiener DLA Piper-Kapitalmarktteam unter der Leitung von Partner Christian Temmel und Counsel Christian Knauder-Sima.

RBI und Montega Markets wurden vom Wolf Theiss Capital Markets Team rund um Claus Schneider, Nikolaus Dinhof-Renezeder und Sebastian Prakljacic betreut.

Das Statement

DLA Piper-Partner Christian Temmel: „Wir freuen uns, die UBM Development AG zum wiederholten Male bei einer grünen Anleiheemission erfolgreich rechtlich begleitet zu haben. Dass 100 Prozent der Mittel aus der neuen Anleihe in nachhaltige Projekte fließen, unterstreicht die konsequente ESG-Strategie der UBM und zeigt, wie Kapitalmarktinstrumente gezielt zur Förderung von Nachhaltigkeit eingesetzt werden können.“