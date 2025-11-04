BWB ernennt neue Leiterin für Markt- und Kartellscreening

Wien. Corinna Potocnik-Manzouri leitet das neue Referat Markt- und Kartellscreening bei der BWB nun dauerhaft.

Das Referat Markt- und Kartellscreening wird mit 01.11.2025 von Corinna Potocnik-Manzouri geleitet, teilt die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) in einer Aussendung mit. Damit verstärke die Behörde ihre Fachkompetenz im Digitalbereich. Potocnik-Manzouri leitet das Referat bereits seit 01.04.2025 interimistisch.

Eine Neugründung

Das Referat Markt- und Kartellscreening wurde 2025 zur Aufdeckung von wettbewerbsbeschränkenden oder -verzerrenden Verhaltensweisen eingerichtet. Ziel sei die Entwicklung und der Ausbau eines breiten Spektrums an Ermittlungsinstrumenten und proaktiven Aufdeckungsansätzen mit digitalen Methoden.

Dabei wird laut den Angaben eine Kombination aus juristischen, ökonomischen und digitalen Kompetenzen ins Treffen geführt. Das Referat ist in der Stabstelle unter der Führung von Barbara Seelos eingerichtet.

Die Laufbahn

Mag. Corinna Potocnik-Manzouri ist seit 2022 als Referentin in der BWB tätig. Davor war sie u.a. Universitätsassistentin an der Abteilung Europarecht der Universität Wien sowie in Wirtschaftskanzleien im In- und Ausland tätig. Sie ist Fachautorin und -vortragende.

