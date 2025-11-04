 Open menu
Linde lädt zum Beta-Test seiner neuen „LinDa KI“

Fachverlage & KI-Tools. Linde geht mit einem neuen KI-Assistenten an den Start: Für „LinDa KI“ werden Beta-Tester eingeladen.

AI-Assistenten für Rechts- und Steuerprofis in Kanzleien und Unternehmen sind ein wichtiges Ausbaugebiet der Fachverlage. So setzt etwa LexisNexis auf „Lexis+ AI“ und Manz auf „Genjus KI“, an beidem wird durch Erweiterungen und Allianzen kräftig gearbeitet. Nun lädt Konkurrent Linde per Newsletter dazu ein, sein neues Produkt „LinDa KI“ in einer Beta-Version zu testen.

Den Start von Linda KI hat Linde-Eigentümer und Geschäftsführer Benjamin Jentzsch heuer bei der Feier des 100-jährigen Jubiläums des Fachverlags angekündigt.

Was das neue Tool kann

LinDa KI (Beta) soll als KI-gesteuerte Rechercheassistenz für Fachfragen zu Steuern, Wirtschaft, Recht im österreichischen Kontext beantworten, heißt es in der Einladung: Sie kombiniere moderne Sprachverarbeitung mit der Linde Datenbank als verlässlicher Quelle.

Die Antworten basieren demnach auf geprüften Inhalten des Fachverlags, wobei eine satzgenaue Quellennennung erfolgen soll und auch Quellenzitate direkt übernommen werden können. Der Testzugang ist laut den Angaben kostenlos, aber zeitlich befristet; willige Die LinDa KI (Beta)-Tester:innen können demnach direkt in der Applikation Feedback geben.

 

