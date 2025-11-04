 Open menu
Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Screenshot des neuen Fleet-Pilot-Portals (© Mercedes Benz)
Screenshot des neuen Fleet-Pilot-Portals (© Mercedes Benz)

Wien. Das neue webbasierte Tool für gewerbliche Mercedes-Kunden soll auch gemischte Fahrzeugflotten kommandieren helfen.

Mercedes-Benz hat ein neues Flottenmanagement-Portal namens „Fleet Pilot“ für gewerbliche Kunden vorgestellt. Die webbasierte Plattform ersetzt das bisherige „connect business“-Portal und bietet Echtzeit-Daten sowie eine Übersicht aller relevanten Flottenkennzahlen. Fuhrpark-Verantwortliche sollen damit Transparenz für Prozessoptimierung und Kostenreduzierung erhalten, heißt es in einer Aussendung.

Portal für Österreich und weitere Länder

Das Portal ist ab sofort in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien, dem Vereinigten Königreich, Belgien und den Niederlanden verfügbar. Eine Ausweitung auf weitere europäische Märkte sei geplant, heißt es. Bestehende Nutzer des connect business-Portals werden kostenfrei auf das neue System umgestellt.

Neue Kunden können das Portal nach einer Registrierung bis zum Ende des nachfolgenden Kalendermonats kostenlos testen. Es gibt keine Mindestvertragslaufzeit und die Dienste können monatlich gekündigt werden, heißt es auf dem Portal. Die technische Infrastruktur des Portals folgt laut Mercedes-Benz hohen Sicherheitsstandards: Fahrzeugdaten werden verschlüsselt über Mobilfunknetze mit einer SIM-Karte an das Fahrzeug-Backend übertragen.

Portal für mehrere Marken nutzbar

Für die Nutzung ist keine Fahrzeug-Nachrüstung erforderlich, da das erforderliche Kommunikationsmodul bei Mercedes-Benz Fahrzeugen ab Werk integriert ist. Das System ist aber auch mit anderen Fahrzeugmarken nutzbar – das heißt, es ist auch für Fuhrparks mit gemischten Fahrzeugbeständen geeignet.

Es gibt im neuen Portal mehrere Dienste, die im jeweiligen Fahrzeug aktiviert werden können. Mit der Ortung und einem sogeannten Geofencing-Dienst erhalten Nutzer präzise Fahrzeugstandorte und können virtuelle Grenzen für Fahrzeuggruppen definieren. Das bedeutet, dass das System automatisch zeigt, wenn Fahrzeuge in festgelegte Bereiche ein- oder ausfahren. Mit der detaillierten Fahrtenliste können Routen analysiert, Fahrten erfasst und Daten für weitere Auswertungen exportiert werden.

Im Dienst Fahrzeugzustand werden unter anderem Verschleißerscheinungen an Bremsanlagen erkannt und Nutzer werden über anstehende Serviceintervalle informiert. Der Dienst Effizienz & Trends zeige durchschnittlichen Kraftstoff- und Stromverbrauch sowie Kilometerstände und mache damit Verbrauchsanalysen möglich. Das Portal soll weiterentwickelt werden, u.a. durch die Integration von Services wie Mercedes-Benz Van Uptime Monitor sowie Online-Servicetermin-Buchung.

