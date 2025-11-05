Fünf neue Partner und 10 neue Counsel bei Schönherr

Wirtschaftskanzleien. Schönherr ernennt fünf neue Partner:innen und zehn neue Counsel in Zentral- und Osteuropa.

Rechtsanwaltskanzlei Schönherr stärke ihre Marktposition in Zentral- und Osteuropa mit der Ernennung von fünf neuen Partner:innen und zehn neuen Counsel, so eine Aussendung.

Die Beförderungen seien als Schritt im Wachstumskurs anzusehen, heißt es weiter – ebenso wie die Eröffnung eines Liaison-Büros in London, die vor kurzem bekanntgegeben wurde. Die Ernennungen treten mit 1. Februar 2026 in Kraft.

Neu ernannte Partner:innen:

Evelin Hlina (Österreich & EU/Belgien) – EU- & Wettbewerbsrecht

Michal Jendželovský (Tschechische Republik) – Gesellschaftsrecht/M&A & Venture Capital

Matthias Pressler (Österreich) – Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht

Jan Primožič (Slowenien) – Gesellschaftsrecht/M&A

Magdalena Roibu (Rumänien) – Konfliktlösung & Wirtschaftsstrafrecht

Neu ernannte Counsel:

Rudolf Bicek (Tschechische Republik) – Gesellschaftsrecht/M&A und Compliance & Interne Untersuchungen

János Böszörményi (Österreich) – IFG, Datenschutz-, Telekom-, Glücksspiel- & öffentliches Recht

Angelika Fischer (Österreich) – Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht

Agnieszka Gul-Czajkowska* (Polen) – Immobilienrecht

Piotr Daniel Kocab (Österreich) – Außenwirtschafts- und Sanktionsrecht

Jan Kupčík (Tschechische Republik & EU/Belgien) – EU- & Wettbewerbsrecht

Jiří Marek (Tschechische Republik) – Gesellschaftsrecht/M&A, Energierecht

Franziska Oczlon (Österreich) – Baurecht

Kristýna Tupá (Tschechische Republik) – Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht

Daniel Wadl (Österreich) – Gesellschaftsrecht/M&A

Das Statement

Schönherr-Managing Partner Alexander Popp: „Wir sind stolz darauf, so viele engagierte Talente auf ihrem Weg begleiten zu dürfen. Ihr Einsatz, ihre Expertise und ihre Zusammenarbeit über Grenzen hinweg prägen die Kultur und Stärke unserer Kanzlei. Wir gratulieren allen herzlich und freuen uns darauf, Schönherr gemeinsam weiterzuentwickeln.”