KPMG holt Daniel Bezan für Transformationsberatung an Bord

Wien. Daniel Bezan geht mit seinem Team bei Big Four-Multi KPMG an Bord und wird Director.

Ab November erweitert Daniel Bezan das Beratungsangebot von KPMG im Bereich Sales & Operational Excellence, so eine Aussendung. Gemeinsam mit seinem Team steigt er demnach als Director bei dem Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG ein, das zu den „Big Four“ gehört – den vier weltgrößten Beratungsmultis.

Die Aufgabe

Zuvor war Bezan als geschäftsführender Gesellschafter von Bezan & Ortner Management Consulting in Wien tätig. Unter KPMG-Flagge können Bezan und Team die Kunden umfassender beraten und auch bei größeren komplexen Transformationen ganzheitlich begleiten, heißt es.

Das Portfolio umfasse die Themen Einkaufsoptimierung, Sales & Operational Excellence, Organisationsentwicklung sowie Leadership Coaching. Bezan selbst blicke auf mehr als zwanzig Jahre Beratungserfahrung aus der Praxis seiner selbstständigen Tätigkeit zurück.

„Mit Daniel Bezan und seinem Team gewinnen wir hochqualifizierte Beraterinnen und Berater, die den Mittelstand aus eigener Erfahrung verstehen. Ihre Expertise ergänzt unsere Beratungsleistungen ideal und stärkt unsere Fähigkeit, komplexe Transformationsprojekte erfolgreich umzusetzen“, so KPMG Partner Jürgen Mellitzer.