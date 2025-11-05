 Open menu
Business, Personalia, Steuer

KPMG holt Daniel Bezan für Transformationsberatung an Bord

Daniel Bezan ©KPMG

Wien. Daniel Bezan geht mit seinem Team bei Big Four-Multi KPMG an Bord und wird Director.

Ab November erweitert Daniel Bezan das Beratungsangebot von KPMG im Bereich Sales & Operational Excellence, so eine Aussendung. Gemeinsam mit seinem Team steigt er demnach als Director bei dem Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG ein, das zu den „Big Four“ gehört – den vier weltgrößten Beratungsmultis.

Die Aufgabe

Zuvor war Bezan als geschäftsführender Gesellschafter von Bezan & Ortner Management Consulting in Wien tätig. Unter KPMG-Flagge können Bezan und Team die Kunden umfassender beraten und auch bei größeren komplexen Transformationen ganzheitlich begleiten, heißt es.

Jürgen Mellitzer ©KPMG

Das Portfolio umfasse die Themen Einkaufsoptimierung, Sales & Operational Excellence, Organisationsentwicklung sowie Leadership Coaching. Bezan selbst blicke auf mehr als zwanzig Jahre Beratungserfahrung aus der Praxis seiner selbstständigen Tätigkeit zurück.

„Mit Daniel Bezan und seinem Team gewinnen wir hochqualifizierte Beraterinnen und Berater, die den Mittelstand aus eigener Erfahrung verstehen. Ihre Expertise ergänzt unsere Beratungsleistungen ideal und stärkt unsere Fähigkeit, komplexe Transformationsprojekte erfolgreich umzusetzen“, so KPMG Partner Jürgen Mellitzer.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. AI Tools rechtssicher handhaben: Kurs für Steuerkanzleien
  2. Neues Webinar: Die Personalverrechnung in Apotheken
  3. Machen Sie sich fit für die Anforderungen rund um Steuern und KI!
  4. Linde stellt der Marke Iurio Taxpoint und Dealpoint zur Seite

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Marcus Grausam geht bei Public Interest Consulting an Bord

Mavie Med befördert Edith Lachinger in die Geschäftsführung

Daten und Zahlen zur Gewässer­be­wirt­schaf­tung sind nun frei zugänglich

Elektromobilität bis 2050: Das Reich der drei Geschwindigkeiten

respACT CEO-Talk: Die Transformation und ihre Herausforderungen

Neu in Finanz:

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

RBI macht Kamila Makhmudová zur neuen Finanzvorständin

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen

Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte

Neu in Recht:

Fünf neue Partner und 10 neue Counsel bei Schönherr

BWB ernennt neue Leiterin für Markt- und Kartellscreening

UBM holt sich 75 Mio. Euro per neuem Green Bond mit DLA Piper

Einladung zur Kinopremiere: LexCon 7 in Salzburg und Graz

Umweltnovelle mit neuen Regeln für NGOs bei Abfallbehandlung und Industrie

Neu in Steuer:

KPMG holt Daniel Bezan für Transformationsberatung an Bord

SteuerExpress: Die neue Teilpension, die Nachversteuerung des Gewinnfreibetrags, die Pension aus NL und mehr

AI Tools rechtssicher handhaben: Kurs für Steuerkanzleien

Neues Webinar: Die Personalverrechnung in Apotheken

Sozialversicherung: Daten zu Beitragsgrundlagen öffentlich einsehbar

Neu in Bildung/Uni:

Finfluencer im Fokus der Finanzmarktaufsicht und der WU Wien

MINT & Mathe lernen: Gaming nimmt die Angst

Linde lädt zum Beta-Test seiner neuen „LinDa KI“

Das ist das neue Rektorat der Vetmeduni bis 2029

Geldspritze für die TU Wien Foundation: So fördert sie künftig Forscher

Neu in Personalia:

Marcus Grausam geht bei Public Interest Consulting an Bord

KPMG holt Daniel Bezan für Transformationsberatung an Bord

Mavie Med befördert Edith Lachinger in die Geschäftsführung

Fünf neue Partner und 10 neue Counsel bei Schönherr

BWB ernennt neue Leiterin für Markt- und Kartellscreening

Neu in Motor:

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

MINT & Mathe lernen: Gaming nimmt die Angst

Linde lädt zum Beta-Test seiner neuen „LinDa KI“

SteuerExpress: Die neue Teilpension, die Nachversteuerung des Gewinnfreibetrags, die Pension aus NL und mehr

Daten und Zahlen zur Gewässer­be­wirt­schaf­tung sind nun frei zugänglich

Einladung zur Kinopremiere: LexCon 7 in Salzburg und Graz