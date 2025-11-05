 Open menu
Business, Personalia

Marcus Grausam geht bei Public Interest Consulting an Bord

©ejn

Consulter. Ex-A1-CEO Marcus Grausam ist jetzt Senior Advisor beim Beratungsunternehmen Public Interest Consulting.

Der ehemalige CEO von A1 Telekom Austria bringe jahrzehntelange Managementerfahrung mit, heißt es in einer Aussendung. Aktuell begleite Public Interest rund 100 Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte – darunter mehr als 60 Prozent der ATX-Unternehmen – in Fragen von Positionierung, Public Affairs und Medien.

Die Laufbahn

Grausam war seit 2001 in leitenden Funktionen beim Telekom-Unternehmen A1 tätig, führte das Unternehmen von 2018 bis 2023 als CEO durch eine Phase tiefgreifender Transformation und prägte dabei entscheidend den Ausbau der Netzinfrastruktur, wie es heißt. Im Herbst 2025 schied er bei dem Unternehmen aus und kündigte kurz danach mit „Marcus Grausam – Strategy Consulting“ auf LinkedIn eine eigene Beratungsunit an.

„Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen in Digitalisierung und strategischer Transformation bei Public Interest einzubringen. Kommunikation ist ein zentraler Erfolgsfaktor für jeden Entscheider – gerade in Zeiten des Wandels“, wird Grausam nun in der Aussendung zitiert. Die beiden Managing Partner von Public Interest, Bernhard Nagiller und Gregor Schönstein, loben den Neuzugang: Public Interest und Marcus Grausam verbinde seit vielen Jahren eine vertrauensvolle Partnerschaft.

