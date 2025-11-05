 Open menu
Business, Personalia, Recht

Mavie Med befördert Edith Lachinger in die Geschäftsführung

Edith Lachinger ©feel image / Matern

Privatspitäler. Im Management der Mavie Med Holding mit 2.100 Beschäftigten ist Edith Lachinger nun für Human Resources und Recht zuständig.

Edith Lachinger ist laut einer Aussendung neu in der Geschäftsführung der Mavie Med Holding: Die Juristin und Kennerin des österreichischen Gesundheitswesens übernimmt demnach im dreiköpfigen Geschäftsführungsteam neben CEO Martin Fuchs und CFO Reinhard Hagenhofer die Bereiche Human Resources und Recht.

Mavie Med gehört zur Uniqa-Versicherungsgruppe und betreibt mehrere private Gesundheitsunternehmen in Österreich mit rund 2.100 Beschäftigten: u.a. Privatklinik Döbling, Ambulatorium Döbling, Confraternität und Goldenes Kreuz in Wien, Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg, Privatklinik Graz Ragnitz und Privatklinik Wörgl in Tirol. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVS betreibt man außerdem das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien.

Die Aufgaben

Lachinger ist seit November 2025 neu in der Geschäftsführung der Mavie Med Holding. Für die Gruppe ist sie seit mehr als zehn Jahren tätig und leitete über viele Jahre die Bereiche Recht, Compliance und Operative HR, heißt es weiter. In den vergangenen zwei Jahren war sie zusätzlich Geschäftsführerin des Gesundheitszentrums für Selbständige in Wien Margareten.

„Ambulantisierung bedeutet nicht ‚entweder – oder‘, sondern ‚sowohl-als-auch‘: Sie ergänzt die stationäre Versorgung und schafft ein flexibles, patientenzentriertes Angebot. Wir wollen die erlebte Servicequalität weiter steigern, was auch mit zunehmender Ergänzung um digitale Lösungen künftig noch viel Potenzial bietet“, wird Lachinger zitiert.

