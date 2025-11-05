MINT & Mathe lernen: Gaming nimmt die Angst

Uni Graz. Wohin gehört der Sechser auf einem Zahlenstrahl von eins bis zehn? Ein spielerischer Zugang erweist sich als erfolgreicher, so Psychologe Manuel Ninaus.

Vom Angstfach zum Kinderspiel: Gaming-Elemente motivieren zum Mathe-Üben und können damit Hürden beim Zugang zu MINT-Themen nehmen, haben die Arbeiten von Forscher:innen der Uni Graz ergeben.

Die Aufgabe und das Problem

Wohin gehört der Sechser auf einem Zahlenstrahl von eins bis zehn? Für Kinder mit Rechenschwäche ist diese Aufgabe eine Herausforderung. Aus Angst vor dem Scheitern sträuben sich viele davor, die Übung überhaupt erst in Angriff zu nehmen. Ein spielerischer Zugang kann diese Hürde aus dem Weg räumen und den betroffenen Schüler:innen mehr Selbstvertrauen geben, hat der Psychologe Manuel Ninaus in einer Studie herausgefunden, so eine Aussendung der Uni Graz.

„Kinder mit Lernstörungen sind oft sehr frustriert und glauben zu wenig an ihre Fähigkeiten. Deswegen fehlt ihnen auch häufig die Motivation zum Üben und Lernen“, schildert Ninaus.

Bleistift, Tastatur oder Videospiel

In seiner Studie, die im Fachjournal Mind, Brain and Education erschienen ist, hat Ninaus untersucht, wie man den jungen Menschen Übungen am besten präsentiert, damit sie diese auch gerne machen (Manuel Ninaus, Verena Dresen, Stefan E. Huber, Kristian Kiili, Pierpaolo Dondio, Elisabeth M. Weiss, Korbinian Moeller: „Enhancing Situational Mastery Experience and Willingness to Learn with Game Elements in Children with Specific Learning Disorders“).

Die sieben- bis 15-jährigen Proband:innen mit diagnostizierter Lernschwäche mussten Schätzaufgaben am Zahlenstrahl in drei Versionen absolvieren:

mit Bleistift die richtige Stelle am Papier markieren,

mit der Computertastatur einen weißen Balken entsprechend bewegen

sowie in einem Videospiel einen Hund zur gefragten Position steuern.

„Bei letzterer Variante fühlten sich die Testpersonen am wohlsten und am kompetentesten“, resümiert der Psychologe. Er schließt daraus, dass Trainings möglichst gezielt durch spielerische Elemente ergänzt werden sollten. „Alleine das Design vermittelt den Kindern Sicherheit und motiviert zum Weitermachen. Das kann einen sehr großen Mehrwert liefern.“

Gamedesigner müssen an die kurze Leine

Es sei allerdings wesentlich, dass bei der Gestaltung der Übungen Entwickler:innen mit Therapeut:innen und Hirnforscher:innen zusammenarbeiten. „Es muss sichergestellt sein, dass die Schüler:innen die Lerninhalte aus dem Videospiel auch gut verarbeiten können und nicht durch zu viele Sinneseindrücke überfordert sind“, präzisiert Ninaus. Sonst würden sie von der eigentlichen Fragestellung abgelenkt und erzielten schlechtere Ergebnisse (Anm.d.Red.: Die Gamedesigner müssen also bei der Erstellung der Spiele eingebremst werden – nicht jeder Effekt, der technisch geht, ist für die Aufgabenstellung auch sinnvoll).

Die Bedeutung

In Österreich leidet im Schnitt ein Kind pro Pflichtschulklasse an einer Rechenschwäche. Das Defizit betrifft die Einordnung von Zahlengrößen und die Grundrechnungsarten. Oftmals geht die Störung mit weiteren Schwächen einher. Therapien und gezielte Förderungen erleichtern den Umgang mit der Beeinträchtigung und schützen vor Folgeerkrankungen, so die Uni Graz.

