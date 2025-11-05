 Open menu
Bildung & Uni, Tools

MINT & Mathe lernen: Gaming nimmt die Angst

©ejn

Uni Graz. Wohin gehört der Sechser auf einem Zahlenstrahl von eins bis zehn? Ein spielerischer Zugang erweist sich als erfolgreicher, so Psychologe Manuel Ninaus.

Vom Angstfach zum Kinderspiel: Gaming-Elemente motivieren zum Mathe-Üben und können damit Hürden beim Zugang zu MINT-Themen nehmen, haben die Arbeiten von Forscher:innen der Uni Graz ergeben.

Die Aufgabe und das Problem

Wohin gehört der Sechser auf einem Zahlenstrahl von eins bis zehn? Für Kinder mit Rechenschwäche ist diese Aufgabe eine Herausforderung. Aus Angst vor dem Scheitern sträuben sich viele davor, die Übung überhaupt erst in Angriff zu nehmen. Ein spielerischer Zugang kann diese Hürde aus dem Weg räumen und den betroffenen Schüler:innen mehr Selbstvertrauen geben, hat der Psychologe Manuel Ninaus in einer Studie herausgefunden, so eine Aussendung der Uni Graz.

„Kinder mit Lernstörungen sind oft sehr frustriert und glauben zu wenig an ihre Fähigkeiten. Deswegen fehlt ihnen auch häufig die Motivation zum Üben und Lernen“, schildert Ninaus.

Bleistift, Tastatur oder Videospiel

In seiner Studie, die im Fachjournal Mind, Brain and Education erschienen ist, hat Ninaus untersucht, wie man den jungen Menschen Übungen am besten präsentiert, damit sie diese auch gerne machen (Manuel Ninaus, Verena Dresen, Stefan E. Huber, Kristian Kiili, Pierpaolo Dondio, Elisabeth M. Weiss, Korbinian Moeller: „Enhancing Situational Mastery Experience and Willingness to Learn with Game Elements in Children with Specific Learning Disorders“).

Die sieben- bis 15-jährigen Proband:innen mit diagnostizierter Lernschwäche mussten Schätzaufgaben am Zahlenstrahl in drei Versionen absolvieren:

  • mit Bleistift die richtige Stelle am Papier markieren,
  • mit der Computertastatur einen weißen Balken entsprechend bewegen
  • sowie in einem Videospiel einen Hund zur gefragten Position steuern.

„Bei letzterer Variante fühlten sich die Testpersonen am wohlsten und am kompetentesten“, resümiert der Psychologe. Er schließt daraus, dass Trainings möglichst gezielt durch spielerische Elemente ergänzt werden sollten. „Alleine das Design vermittelt den Kindern Sicherheit und motiviert zum Weitermachen. Das kann einen sehr großen Mehrwert liefern.“

Gamedesigner müssen an die kurze Leine

Es sei allerdings wesentlich, dass bei der Gestaltung der Übungen Entwickler:innen mit Therapeut:innen und Hirnforscher:innen zusammenarbeiten. „Es muss sichergestellt sein, dass die Schüler:innen die Lerninhalte aus dem Videospiel auch gut verarbeiten können und nicht durch zu viele Sinneseindrücke überfordert sind“, präzisiert Ninaus. Sonst würden sie von der eigentlichen Fragestellung abgelenkt und erzielten schlechtere Ergebnisse (Anm.d.Red.: Die Gamedesigner müssen also bei der Erstellung der Spiele eingebremst werden – nicht jeder Effekt, der technisch geht, ist für die Aufgabenstellung auch sinnvoll).

Die Bedeutung

In Österreich leidet im Schnitt ein Kind pro Pflichtschulklasse an einer Rechenschwäche. Das Defizit betrifft die Einordnung von Zahlengrößen und die Grundrechnungsarten. Oftmals geht die Störung mit weiteren Schwächen einher. Therapien und gezielte Förderungen erleichtern den Umgang mit der Beeinträchtigung und schützen vor Folgeerkrankungen, so die Uni Graz.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Fresenius-Rektor: „Österreich könnte eine Vorreiterrolle einnehmen“
  2. Gaming-Hersteller Fanatec geht an Corsair mit Clifford Chance
  3. Glücksspiel-Business wächst bloß um 1,7 Prozent
  4. FWF: Eva Kernbauer und Christoph Binder neu im Präsidium

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Marcus Grausam geht bei Public Interest Consulting an Bord

Mavie Med befördert Edith Lachinger in die Geschäftsführung

Daten und Zahlen zur Gewässer­be­wirt­schaf­tung sind nun frei zugänglich

Elektromobilität bis 2050: Das Reich der drei Geschwindigkeiten

respACT CEO-Talk: Die Transformation und ihre Herausforderungen

Neu in Finanz:

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

RBI macht Kamila Makhmudová zur neuen Finanzvorständin

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen

Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte

Neu in Recht:

Fünf neue Partner und 10 neue Counsel bei Schönherr

BWB ernennt neue Leiterin für Markt- und Kartellscreening

UBM holt sich 75 Mio. Euro per neuem Green Bond mit DLA Piper

Einladung zur Kinopremiere: LexCon 7 in Salzburg und Graz

Umweltnovelle mit neuen Regeln für NGOs bei Abfallbehandlung und Industrie

Neu in Steuer:

KPMG holt Daniel Bezan für Transformationsberatung an Bord

SteuerExpress: Die neue Teilpension, die Nachversteuerung des Gewinnfreibetrags, die Pension aus NL und mehr

AI Tools rechtssicher handhaben: Kurs für Steuerkanzleien

Neues Webinar: Die Personalverrechnung in Apotheken

Sozialversicherung: Daten zu Beitragsgrundlagen öffentlich einsehbar

Neu in Bildung/Uni:

Finfluencer im Fokus der Finanzmarktaufsicht und der WU Wien

MINT & Mathe lernen: Gaming nimmt die Angst

Linde lädt zum Beta-Test seiner neuen „LinDa KI“

Das ist das neue Rektorat der Vetmeduni bis 2029

Geldspritze für die TU Wien Foundation: So fördert sie künftig Forscher

Neu in Personalia:

Marcus Grausam geht bei Public Interest Consulting an Bord

KPMG holt Daniel Bezan für Transformationsberatung an Bord

Mavie Med befördert Edith Lachinger in die Geschäftsführung

Fünf neue Partner und 10 neue Counsel bei Schönherr

BWB ernennt neue Leiterin für Markt- und Kartellscreening

Neu in Motor:

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

MINT & Mathe lernen: Gaming nimmt die Angst

Linde lädt zum Beta-Test seiner neuen „LinDa KI“

SteuerExpress: Die neue Teilpension, die Nachversteuerung des Gewinnfreibetrags, die Pension aus NL und mehr

Daten und Zahlen zur Gewässer­be­wirt­schaf­tung sind nun frei zugänglich

Einladung zur Kinopremiere: LexCon 7 in Salzburg und Graz