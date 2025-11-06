 Open menu
Family Offices Forum: Trends am Immobilien- und Kapitalmarkt

Stefan Reiter, Heinrich Gröller, Sabine Duchaczek, Michael Müller ©Advantage Family Office

Real Estate. Beim Wiener Family Office Investment Forum ging es wieder um Immobilien, Investoren und Anbieter.

Das diesjährige Wiener Family Office Investment Forum fand am 5. und 6. November 2025 im Almanac Palais in Wien statt. Neben Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen präsentierten Unternehmen ihre Geschäftsmodelle und Beteiligungsmöglichkeiten. 

Der erste Konferenztag, der Wiener Real Estate Salon, begann mit der Präsentation der Studie „First Austrian Family Office Real Estate Trends 2026“, die von Veranstalter Advantage Family Office gemeinsam mit Budasch Real Estate durchgeführt wurde. „Mit dieser Initiative wollen wir Impulse für Investoren geben und Orientierung in einem dynamischen Marktumfeld schaffen“, so Sabine Duchaczek, Veranstalterin und Inhaberin von Advantage Family Office in einer Aussendung.

„Gerade in unsicheren Zeiten dienen Trends der Orientierungshilfe und können die Basis für zukunftsfähige Entscheidungen sein, denn die Ergebnisse vermitteln ein aktuelles Stimmungsbild der Branche“, so Alexander Budasch von Budasch Real Estate.

Immobilientrends 2026

Danach folgten zwei Podiumsdiskussionen zu den Themen „Aktuelle Entwicklungen des österreichischen Immobilienmarktes“ und „Aktuelle Entwicklungen des internationalen Immobilienmarktes“ mit BNP Paribas Real Estate Investment Management sowie österreichischen und internationalen Family Offices wie Heinrich Gröller (Cielo Immobilieninvest), Michael Pramberger (Stiftungsvorstand), Julian Marwitz (Marwitz Family Office) oder Nikolaus Lengersdorff (Granite Oak).

Die Unternehmen UBM Development, BIP Immobilien Development, Apleona Real Estate Management, Victoriapartners, Urbanek, Corum Asset Management, Engel & Völkers LiquidHome Österreich, Steininger.Designers, Luxury Immobilien, Sangreal Living & Estates, Unit Value, Fidux Management Services, Gabriel Capital Partners und Klosterbad Waisach stellten laut den Angaben ihre Geschäftsmodelle vor.

Kapitalmarkt und Impact Investing

Am zweiten Konferenztag am Vormittag fand die Kapitalmarktkonferenz statt. Es präsentierten Vossloh, Blue Cap, Ernst Russ, CTT – Correios de Portugal, ReGuest, Ekometall Exploration und Sofort Haben.

Eine Podiumsdiskussion behandelte das Thema „Digital Asset Management meets Traditional Finance“ mit SQD.AI Strategies und deren Aufsichtsratsvorsitz Clemens Jakopitsch sowie den Family Offices von Christian Angermayer (Apeiron Investment), Wanja Oberhof (Epicurean) und Stefan Zapotocky (RPR Privatstiftung).

Am zweiten Konferenztag am Nachmittag fand die 8. Wiener Impact Investment Konferenz statt. An Podiumsdiskussionen zu den Themen „Mission-Driven Investments“, „Child-Lens Investing“ und „Transformation of the Food Sector“ nahmen unter anderem Nixdorf Kapital, Lombard Odier, Zintinus und Triodos Future Generations sowie Wladislaw Solounov (Blue Bridge), Julia Wicklein (Blue Earth Capital), Mathias Muther (Mathias Muther Family Office), Markus Linder (Triple Impact Ventures), Andreas Buchner (Maffei & Co.), Guenther Dobrauz-Saldapenna (Chi Impact Capital), Michel Kovac (McWin Capital Partners), Rafael Jaron (Bundesinitiative Impact Investing) und Britta Lindhorst (Palladio Partners) teil.

