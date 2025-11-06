Gaming-Milliardendeal: Tipico geht an Betclic mit Brandl Talos und Latham

Wien/Paris. Brandl Talos berät Tipico beim Zusammenschluss mit Betclic, einem Unternehmen der französischen Banijay-Gruppe.

Die Tipico Gruppe ist ein führender Anbieter von Sportwetten und Online- Gaming im deutschsprachigen Raum und langjährige Mandantin von Brandl Talos. Nun erhält Tipico durch den Zusammenschluss mit Betclic einen neuen Mehrheitseigentümer, heißt es in einer Aussendung: Die internationale Medien- und Entertainment-Gruppe Banijay mit Sitz in Paris.

Neue Höhen und neue Eigentümer

Brandl Talos berate Tipico bereits seit dem Einstieg des globalen Private Equity-Unternehmens CVC Capital Partners im Jahr 2016. Nach der Öffnung des deutschen Glücksspielmarktes hat Tipico als eines der ersten Unternehmen 2020 eine bundesweite Sportwettkonzession und 2022 eine bundesweite Erlaubnis für virtuelles Automatenspiel erhalten.

Mit der Übernahme der Admiral Gruppe, bei der Brandl Talos Tipico ebenfalls betreut hat, habe Tipico vor Kurzem einen wichtigen Expansionsschritt in Österreich gesetzt. Mittlerweile betreibt die Tipico Gruppe laut den Angaben rund 1.250 Wettshops in Deutschland und Österreich.

Der Zusammenschluss von Tipico und Betclic schaffe einen der größten Anbieter Europas, heißt es: Mit der Übernahme der Tipico Group würde der pro-forma Umsatz der Banijay Gruppe auf 6,4 Mrd. Euro und das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) auf 1,4 Mrd. Euro steigen, so eine Aussendung der bei dem Deal ebenfalls aktiven Kanzlei Latham & Watkins. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt marktüblicher Bedingungen, insbesondere der Fusionskontrolle und der Genehmigung durch Glücksspielbehörden, und werde voraussichtlich Mitte 2026 vollzogen.

Die Aufgabe und das Team

Im Rahmen der Transaktion hat Brandl Talos für Tipico und ihre Gesellschafter rechtliche und regulatorische Vendor- sowie Buyer-Due Diligence-Prüfungen durchgeführt (einschließlich in den europäischen Kernmärkten der Betclic Gruppe) und bei Erstellung und Verhandlung der Transaktionsdokumente unterstützt.

Das Transaktionsteam wurde von Thomas Talos, Stephan Strass und Nicholas Aquilina geleitet und bestand ferner aus Angela Yonkova, Raphael Toman, Lara Berger, Tarik Denec, Daniel Habich und Lukas Scheiblhofer.

Auch Latham & Watkins hat laut Aussendung CVC sowie die Tipico-Gründer bei der Transaktion, zu der auch ein Reinvestment in die Gruppe gehörte, betreut. CVC bleibe als Minderheitsgesellschafter neben der Banijay Group und den Gründern von Tipico und Betclic investiert, was die starke Partnerschaft und die gemeinsame Ausrichtung auf künftiges Wachstum belege.

Im Team von Latham & Watkins waren Oliver Felsenstein, Maximilian Platzer (beide Partner, gemeinsame Federführung, beide Frankfurt), Alexander Crosthwaite (Partner, Paris), Corinna Freudenmacher, Sönke Bock, Lara Stelmach, Jakob Baldes, Morgane Chaloin, Lennart Werbeck (alle Associates, alle Private Equity), Stefan Süß (Partner, Steuerrecht, München), Luca Crocco (Brüssel), Max Hauser (Frankfurt, beide Partner), Wesley Lepla (Counsel), Jean-Baptiste Douchy (Associate, beide Brüssel, alle Kartellrecht), Anne Löhner (München), Alena McCorkle (beide Partner), Greta Schloën (Associate, alle Litigation) und Susan Kempe-Müller (Partner, Corporate/IP, alle Frankfurt).