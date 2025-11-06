 Open menu
Business, M&A, Recht

Gaming-Milliardendeal: Tipico geht an Betclic mit Brandl Talos und Latham

©ejn

Wien/Paris. Brandl Talos berät Tipico beim Zusammenschluss mit Betclic, einem Unternehmen der französischen Banijay-Gruppe.

Die Tipico Gruppe ist ein führender Anbieter von Sportwetten und Online- Gaming im deutschsprachigen Raum und langjährige Mandantin von Brandl Talos. Nun erhält Tipico durch den Zusammenschluss mit Betclic einen neuen Mehrheitseigentümer, heißt es in einer Aussendung: Die internationale Medien- und Entertainment-Gruppe Banijay mit Sitz in Paris.

Neue Höhen und neue Eigentümer

Brandl Talos berate Tipico bereits seit dem Einstieg des globalen Private Equity-Unternehmens CVC Capital Partners im Jahr 2016. Nach der Öffnung des deutschen Glücksspielmarktes hat Tipico als eines der ersten Unternehmen 2020 eine bundesweite Sportwettkonzession und 2022 eine bundesweite Erlaubnis für virtuelles Automatenspiel erhalten.

Mit der Übernahme der Admiral Gruppe, bei der Brandl Talos Tipico ebenfalls betreut hat, habe Tipico vor Kurzem einen wichtigen Expansionsschritt in Österreich gesetzt. Mittlerweile betreibt die Tipico Gruppe laut den Angaben rund 1.250 Wettshops in Deutschland und Österreich.

Der Zusammenschluss von Tipico und Betclic schaffe einen der größten Anbieter Europas, heißt es: Mit der Übernahme der Tipico Group würde der pro-forma Umsatz der Banijay Gruppe auf 6,4 Mrd. Euro und das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) auf 1,4 Mrd. Euro steigen, so eine Aussendung der bei dem Deal ebenfalls aktiven Kanzlei Latham & Watkins. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt marktüblicher Bedingungen, insbesondere der Fusionskontrolle und der Genehmigung durch Glücksspielbehörden, und werde voraussichtlich Mitte 2026 vollzogen.

Die Aufgabe und das Team

Im Rahmen der Transaktion hat Brandl Talos für Tipico und ihre Gesellschafter rechtliche und regulatorische Vendor- sowie Buyer-Due Diligence-Prüfungen durchgeführt (einschließlich in den europäischen Kernmärkten der Betclic Gruppe) und bei Erstellung und Verhandlung der Transaktionsdokumente unterstützt.

Das Transaktionsteam wurde von Thomas Talos, Stephan Strass und Nicholas Aquilina geleitet und bestand ferner aus Angela Yonkova, Raphael Toman, Lara Berger, Tarik Denec, Daniel Habich und Lukas Scheiblhofer.

Auch Latham & Watkins hat laut Aussendung CVC sowie die Tipico-Gründer bei der Transaktion, zu der auch ein Reinvestment in die Gruppe gehörte, betreut. CVC bleibe als Minderheitsgesellschafter neben der Banijay Group und den Gründern von Tipico und Betclic investiert, was die starke Partnerschaft und die gemeinsame Ausrichtung auf künftiges Wachstum belege.

Im Team von Latham & Watkins waren Oliver Felsenstein, Maximilian Platzer (beide Partner, gemeinsame Federführung, beide Frankfurt), Alexander Crosthwaite (Partner, Paris), Corinna Freudenmacher, Sönke Bock, Lara Stelmach, Jakob Baldes, Morgane Chaloin, Lennart Werbeck (alle Associates, alle Private Equity), Stefan Süß (Partner, Steuerrecht, München), Luca Crocco (Brüssel), Max Hauser (Frankfurt, beide Partner), Wesley Lepla (Counsel), Jean-Baptiste Douchy (Associate, beide Brüssel, alle Kartellrecht), Anne Löhner (München), Alena McCorkle (beide Partner), Greta Schloën (Associate, alle Litigation) und Susan Kempe-Müller (Partner, Corporate/IP, alle Frankfurt).

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. MINT & Mathe lernen: Gaming nimmt die Angst
  2. Fünf neue Partner und 10 neue Counsel bei Schönherr
  3. BWB ernennt neue Leiterin für Markt- und Kartellscreening
  4. UBM holt sich 75 Mio. Euro per neuem Green Bond mit DLA Piper

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Family Offices Forum: Trends am Immobilien- und Kapitalmarkt

Warum Unternehmen Beschäftigte 50+ brauchen, aber nicht suchen

Marcus Grausam geht bei Public Interest Consulting an Bord

Mavie Med befördert Edith Lachinger in die Geschäftsführung

Daten und Zahlen zur Gewässer­be­wirt­schaf­tung sind nun frei zugänglich

Neu in Finanz:

Peter Schwark ist neuer Sprecher von Altersvorsorge-Thinktank DIA

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

RBI macht Kamila Makhmudová zur neuen Finanzvorständin

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen

Neu in Recht:

LexisNexis Österreich hat Launch von „Lexis+“ vollzogen

Gaming-Milliardendeal: Tipico geht an Betclic mit Brandl Talos und Latham

Fünf neue Partner und 10 neue Counsel bei Schönherr

BWB ernennt neue Leiterin für Markt- und Kartellscreening

UBM holt sich 75 Mio. Euro per neuem Green Bond mit DLA Piper

Neu in Steuer:

Erhöhter Investitionsfreibetrag: So nützen sie jetzt den Steuervorteil

KPMG holt Daniel Bezan für Transformationsberatung an Bord

SteuerExpress: Die neue Teilpension, die Nachversteuerung des Gewinnfreibetrags, die Pension aus NL und mehr

AI Tools rechtssicher handhaben: Kurs für Steuerkanzleien

Neues Webinar: Die Personalverrechnung in Apotheken

Neu in Bildung/Uni:

Finfluencer im Fokus der Finanzmarktaufsicht und der WU Wien

MINT & Mathe lernen: Gaming nimmt die Angst

Linde lädt zum Beta-Test seiner neuen „LinDa KI“

Das ist das neue Rektorat der Vetmeduni bis 2029

Geldspritze für die TU Wien Foundation: So fördert sie künftig Forscher

Neu in Personalia:

Peter Schwark ist neuer Sprecher von Altersvorsorge-Thinktank DIA

Marcus Grausam geht bei Public Interest Consulting an Bord

KPMG holt Daniel Bezan für Transformationsberatung an Bord

Mavie Med befördert Edith Lachinger in die Geschäftsführung

Fünf neue Partner und 10 neue Counsel bei Schönherr

Neu in Motor:

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Proaktive Information: Was Behörden von sich aus veröffentlichen müssen

LexisNexis Österreich hat Launch von „Lexis+“ vollzogen

MINT & Mathe lernen: Gaming nimmt die Angst

Linde lädt zum Beta-Test seiner neuen „LinDa KI“

SteuerExpress: Die neue Teilpension, die Nachversteuerung des Gewinnfreibetrags, die Pension aus NL und mehr